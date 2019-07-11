Спокойно, то слугу повезли: в Киеве снова появились кортежи (видео)

Фото: в Киеве увидели кортеж (Коллаж РБК-Украина)

В соцсети люди бурно отреагировали на ролик

Несмотря на заверения нового президента Владимира Зеленского о том, что в Киеве больше не будет кортежей, процессию все-таки увидели на проспекте Григоренко. Видео этого факта опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"В Киеве снова появились кортежи. Да, вроде бы обещали, что этого не будет? Киев, проспект Григоренко. Автор Артур Кач", - написали под роликом.

Видео: Кортежи в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи социальной сети резко откомментировали и раскритиковали обещания президента о том, что кортежей в столице Украины больше не будет. Некоторые подписчики написали, что это фейк и видео несвежее. Другие же уверены, что ролик не старый, а народ просто обманывает власть.

Спокойно, то слугу повезли.

Вы все врете, дайте ему ещё 100 дней и все будет хорошо. Сразу после выборов в ВР все пересядут на лесапеты.

Дивно, що без будь яких доказів вирішують що це саме Зеленський, так званий ефект стада порохоботів, хоча сам ваш повелитель їздив саме так, після того як проглотнув на виборах почав їздити на поїздах

Это фейк!

Это была такая шутка, у вас что чувства юмора нет?))) Еще много шуток, нам предстоит увидеть.

А чему удивляться ? Порошенко и Яценюк тоже обещали, что больше не будет кортежа!! И все 5 лет они были и всегда или Григоренко или Бажана перекрывали. К тому же когда приезжает с других стран делегация тоже самое происходит.



Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Как мы ранее писали, в кортеже президента Украины Владимира Зеленского появился еще один, шестой автомобиль. Он был замечен во вторник, 11 июня, когда президент покинул здание Конституционного суда.

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