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Не сподобалась стрижка. Невдоволена клієнтка з ножицями накинулася на перукаря й порізала її

Новость на русском →
Кривий Ріг, Понеділок 01 травня 2023 18:14
Не сподобалась стрижка. Невдоволена клієнтка з ножицями накинулася на перукаря й порізала її Клієнтка з ножицями напала на перукаря (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

У Кривому Розі розлючена клієнтка салону краси напала на перукаря, бо їй не сподобалась стрижка, яку їй зробили ще за місяць до того.

Про це пише місцеве видання "Свої. Кривий Ріг".

Що відомо про інцидент

Співробітники салону краси розповіли, що стрижку цій жінці робили приблизно місяць тому. Але незадоволена клієнтка тільки зараз вирішила за неї помститися.

Вона прийшла до салону краси, коли майстриня робила зачіску іншій клієнтці, почала лаяти перукарку, а тоді дістала ножиці та стала відрізати їй волосся.

Інші клієнти, що були присутні при інциденті, зупинили нападницю. Постраждала майстриня отримала порізи на обличчі та руках. Також їй відрізали пасмо волосся.

Поліція зараз з’ясовує всі обставини інциденту. Відомо, що напад потрапив на камери відеоспостереження.

Не сподобалась стрижка. Невдоволена клієнтка з ножицями накинулася на перукаря й порізала їїНе сподобалась стрижка. Невдоволена клієнтка з ножицями накинулася на перукаря й порізала їїНе сподобалась стрижка. Невдоволена клієнтка з ножицями накинулася на перукаря й порізала їїПерукар отримала порізи на обличчі та руках (фото: Свої. Кривий Ріг)

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