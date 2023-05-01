ua ru
Пн, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не понравилась стрижка. Недовольная клиентка с ножницами набросилась на парикмахера и порезала ее

Новина українською →
Кривой Рог, Понедельник 01 мая 2023 18:14
Не понравилась стрижка. Недовольная клиентка с ножницами набросилась на парикмахера и порезала ее Клиентка с ножницами напала на парикмахера (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

В Кривом Роге разъяренная клиентка салона красоты напала на парикмахера, потому что ей не понравилась стрижка, которую ей сделали еще месяц до того.

Об этом пишет местное издание "Свои. Кривой Рог".

Что известно об инциденте

Сотрудники салона красоты рассказали, что стрижку этой женщине делали около месяца назад. Но недовольная клиентка только сейчас решила за нее отомстить.

Она пришла в салон красоты, когда мастерица делала прическу другой клиентке, начала ругать парикмахершу, а потом достала ножницы и стала отрезать ей волосы.

Другие присутствовавшие при инциденте клиенты остановили нападавшую. Пострадавшая мастерица получила порезы на лице и руках. Также ей отрезали прядь волос.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Известно, что нападение попало на камеры видеонаблюдения.

Не понравилась стрижка. Недовольная клиентка с ножницами набросилась на парикмахера и порезала ееНе понравилась стрижка. Недовольная клиентка с ножницами набросилась на парикмахера и порезала ееНе понравилась стрижка. Недовольная клиентка с ножницами набросилась на парикмахера и порезала ееПарикмахер получила порезы на лице и руках (фото: Свои. Кривой Рог)

Раньше мы рассказывали новые детали нападения группы мужчин на мать с дочерью в Коростене.

Читайте о том, что в Николаеве объявили подозрение мужчине, бросившему гранату в центре города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог стрижка