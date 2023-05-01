Не понравилась стрижка. Недовольная клиентка с ножницами набросилась на парикмахера и порезала ее

В Кривом Роге разъяренная клиентка салона красоты напала на парикмахера, потому что ей не понравилась стрижка, которую ей сделали еще месяц до того.

Об этом пишет местное издание "Свои. Кривой Рог".

Что известно об инциденте

Сотрудники салона красоты рассказали, что стрижку этой женщине делали около месяца назад. Но недовольная клиентка только сейчас решила за нее отомстить.

Она пришла в салон красоты, когда мастерица делала прическу другой клиентке, начала ругать парикмахершу, а потом достала ножницы и стала отрезать ей волосы.

Другие присутствовавшие при инциденте клиенты остановили нападавшую. Пострадавшая мастерица получила порезы на лице и руках. Также ей отрезали прядь волос.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Известно, что нападение попало на камеры видеонаблюдения.

Парикмахер получила порезы на лице и руках (фото: Свои. Кривой Рог)