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"Сподіваюся, більше ми не побачимося": Лубінець показав, як "прощався" з окупантами під час обміну полоненими

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Україна, Середа 08 березня 2023 09:12
"Сподіваюся, більше ми не побачимося": Лубінець показав, як "прощався" з окупантами під час обміну полоненими Обмін українськими та російськими полоненими (фото: t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Юлія Гаюк

7 березня відбувся обмін українськими та російськими полоненими. За його результатами, в Україну повернулися 130 захисників і захисниць, серед яких є й оборонці Маріуполя.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав у своєму Telegram-каналі відео своєї традиційної бесіди з окупантами.

Як наші "прощаються" з росіянами

Поки росіяни сиділи в автобусі Дмитро Лубінець вирішив провести для них невелику виховну бесіду. На відео видно, як Уповноважений з прав людини запитує полонених військових, чи добре з ними поводилися в Україні під час їхнього незаконного перебування тут і чи добре їх годували.

З боку країни-агресора не надійшло ні скарг, ні пропозицій.

"Сподіваюся, ми більше не побачимося з вами. Ви обіцяєте, хлопці?" - запитав полонених Лубінець.

Військові відповіли, що на війну більше не повернуться.

Крім того, Уповноважений розповів росіянам, що такий самий інститут із захисту прав людини є й у Росії. Він наголосив, що якщо їх знову захочуть відправити в Україну, вони можуть звернутися туди за допомогою.

Щоправда, чи справді мобілізованим там допоможуть, велика загадка навіть для них самих...

Нагадаємо, що 7 березня додому повернулися 130 українців. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із "Азовсталі".

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Повернення українців додому під час обміну полоненими (фото: t.me/dmytro_lubinetzs)

Раніше ми розповідали, що робити, якщо цивільна особа потрапила в полон ворога.

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Російська Федерація Обмін полоненими