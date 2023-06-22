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"Спляча десятка". Українцям назвали поїзди, які стоять уночі в депо, замість перевезення пасажирів

Фото: Десять поїздів УЗ стоять цілодобово у депо з провідниками (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця з 10 червня 2023 року представила новий літній графік руху поїздів. Згідно з розкладом, деякі поїзди перебувають у депо по дві доби, разом із провідниками.

Про це розповіли українцям на сторінці у Facebook "Громадський контроль Укрзалізниці".

Що відомо про "сплячі" в депо потяги

"Спляча десятка чи поїзди, які вночі стоять, замість перевезення пасажирів. У літньому графіку, введеному з 10.06.23, можна відзначити "сплячу десятку" поїздів, у вагонах яких вночі сплять самі провідники, без пасажирів. Причому, у деяких з них - по дві доби поспіль", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що літній графік поїздів УЗ є одним із найвдаліших для провідників, а не для пасажирів.

Через новий розклад люди не можуть придбати квитки на два тижні вперед із Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Харкова у Західному напрямку.

"Це сталося в результаті непрофесійно складеного обігу поїздів. Але навіщо думати і щось переробляти, якщо можна просто підняти хайп на жіночому купе, імітуючи бурхливу діяльність? Можливо, через деякий час вони призначать пару поїздів перестійними поїздами. А решта - так і стоятимуть уночі в депо, і чекатимуть, доки на УЗ прийдуть нормальні фахівці...", - написали у пості.

Які поїзди стоять уночі в депо (фото: facebook.com/publiccontrolUZ)

У коментарях українці не погодилися з автором посту та написали, що провідникам теж треба відпочивати.

  • Про відпочинок працівників залізниці вже не треба думати? і не треба дотримуватися закону про працю?
  • А потяги, що до рейсів не потрібно готувати??? Працівникам відпочинок не потрібен??? 113/114 та 131/132 24 години у дорозі.
  • Такий дефіцит квитків за свою життя бачив хіба коли існували поїзди на Крим.
  • Натомість розвинули міжнародні перевезення +хронічні перестої вагонів. От і маємо.

Нагадаємо, що у поїзді УЗ чоловік чіплявся з поцілунками до жінки, а провідник не допоміг.

Також ми писали, що УЗ потрапила у скандал із новими вагонами.

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Укрзалізницяпотягидепопасажири