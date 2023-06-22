"Спящая десятка". Украинцам назвали поезда, стоящие ночью в депо, вместо перевозки пассажиров

Что известно о "спящих" в депо поездах

"Спящая десятка или поезда, которые ночью стоят, вместо перевозки пассажиров. В летнем графике, введенном с 10.06.23, можно отметить "спящую десятку" поездов, в вагонах которых ночью спят сами проводники, без пассажиров. Причем, у некоторых из них - по двое суток подряд", - сказано в сообщении.



Отмечается, что летний график поездов УЗ является одним из самых удачных для проводников, а не для пассажиров.

Из-за нового расписания люди не могут приобрести билеты на две недели вперед из Запорожья, Днепра, Кривого Рога, Харькова в Западном направлении.

"Это произошло в результате непрофессионально составленного обращения составов поездов. Но зачем думать и что-то переделывать, если можно просто поднять хайп на женском купе, имитируя бурную деятельность? Возможно, через некоторое время они назначат пару поездов перестойными составами. А остальные - так и будут стоять ночью в депо, и ждать, пока на УЗ придут нормальные специалисты...", - написали в посте.

Какие поезда стоят ночью в депо (фото: facebook.com/publiccontrolUZ)

В комментариях украинцы не согласились с автором поста и написали, что проводникам тоже нужно отдыхать.