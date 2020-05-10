Сплошная аномалия: синоптики резко изменили прогноз погоды на лето

Погода в Украине летом 2020 будет холодной и жаркой, сухой и дождливой одновременно. Однако синоптики предупреждают, что даже при комбинировании разных погодных условий, фермерам придется не легко. По данным синоптиков, такой необычный характер погоды вызван изменениями климата и влиянием человека на природу.

Климатолог Надежда Максименко объясняет: природа стремится к балансу, и если зима холодная, то лето должно быть жарким. Но все же, несмотря на аномально теплую зиму в этом году, лето вряд ли будет холодным. Об этом пишет "КП в Украине".

"Скорее всего, лето не будет жарким, но мы сейчас рассматриваем только опыт одного года. Баланс этой зимы могло поддерживать и прошлое лето, которое большей частью было все же нежарким, а июнь и август даже прохладными. И вот прошлое лето давало возможность предположить, что зима не будет очень холодной. Этим летом, судя по нынешней затяжной и не такой теплой, как обычно, весне, будет тепло, а холодов не предвидится", - говорит Надежда Максименко.

Как объясняет метеоролог Елена Смалюх, сложно предсказать однозначно, что лето будет постоянно жарким все три месяца.

"По долгосрочным прогнозам, лето должно быть с превышением среднемесячных температур, но это обобщенный прогноз. Это значит, что у нас будут и периоды с максимальными температурами, и могут быть периоды с прохладными температурами, которые нехарактерны для лета. То же самое с влажностью. Прогнозируется, что она будет немного ниже нормы, но это научный термин, а по факту, если мы возьмем, например, март, то в первой половине практически каждый день были осадки, а во второй половине было сухо, но исходя из среднего показателя в целом март вышел влажным. В летний период будут происходить конвективные явления, то есть при высоких температурах, прохождении атмосферных фронтов могут быть ливни, и какое-то количество осадков выпадет, метеостанция их зафиксирует, и на бумаге все будет неплохо, но это будут не те осадки, которые хотела бы получить земля", - говорит Елена.

Первый месяц лета, по прогнозу Леонида Горбаня, будет жарким, но обещает и деньки, позволяющие отдохнуть от духоты. В июле дожди ожидаются хорошие, но и ждем жарких дней. Согласно его прогнозу, последний месяц лета будет отмечен зноем, а вот дождями он не порадует.

Напомним, что ранее синоптики ошарашили прогнозом погоды на май.