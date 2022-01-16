Список вещей, которые вы постоянно забываете постирать в машинке, а зря

Что мы забываем постирать

сумки и кошельки;

спортивные сумки;

кожаные куртки;

корзины для белья;

мягкие игрушки.

Сумки и кошельки

Эти вещи мы берем с собой почти каждый раз, когда выходим на улицу. Сумку мы кладем на разные поверхности в общественном транспорте и в туалете.

Кошельки часто достаем в транспорте и в магазинах, чтобы рассчитаться картой или наличными. Когда мы это делаем, то не думаем насколько чисты наши руки.

Так, нужно мыть кожаные сумки и кошельки средством для мытья посуды. Разведите его в теплой воде и протрите поверхность вещи мягкой тканью.

Кожаные куртки

Такие куртки стирать в машинке с водой не стоит. Все потому, что они требуют более тщательного подхода.

Советуют мыть кожаные куртки средством для мытья посуды. Просто разведите его в миске с чистой водой комнатной температуры, возьмите мягкую ткань и тщательно протрите поверхность кожаного изделия.

Спортивные сумки

В такой сумке мы носим потную одежду, обувь и грязные полотенца. Однако, почему-то всегда забываем постирать.

Однако, важно знать, можно ли стирать сумку в стиральной машине. Если да, сделайте это в деликатном режиме.

Корзина для белья

В такую корзину мы бросаем грязную одежду, чтобы потом постирать. Но никто не задумывался о его стирке.

Если вы используете пластиковую корзину, то очистите ее с помощью дезинфицирующего средства или вымойте мыльным раствором.

Плетеные корзины с текстильными мешками постирайте в машинке в деликатном режиме.

Мягкие игрушки

Как известно, мягкие игрушки хранят в себе много пыли. Если игрушки можно стирать, положите их в стиральную машину, а если нет, то замочите в мыльной воде и постирайте вручную.