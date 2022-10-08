Список професій, які українські біженці можуть швидко освоїти в Німеччині

Спорт

У Німеччині багато спортзалів навіть у найменших містах, де завжди потрібні працівники. Ясно, що на початку ви не будете заробляти космічні гроші, проте перспектива розвитку завжди присутня.

Якщо це ваша стихія, то в Німеччині можна пройти короткі кваліфікаційні курси фітнес-тренерів навіть із невисоким рівнем знань мови. Цілком достатньо буде А2 - В1.

Якщо у вас уже є робота, то ви можете оплатити проходження курсів самостійно. Якщо такої можливості не маєте, зверніться до вашого джоб-центру, який повинен надати вам допомогу.

Бухгалтерія

Для роботи бухгалтером також не потрібні глибокі знання, адже робота полягає в повторенні одних і тих самих дій. Треба лише обрати конкретний відділ, де ви хочете працювати.

Зверніть увагу, що це не буде офісна робота, бо така вимагає хороших знань мови та закону для опрацювання кореспонденції.

Щодо курсів, то ситуація аналогічна. Маєте змогу - оплачуйте, не маєте - звертайтеся до центрів підтримки.

Соціальні працівники

У Німеччині багато різних фірм по догляду за важкохворими та людьми похилого віку. Для цієї сфери не потрібно мати специфічну кваліфікацію: усього вчать.

Відверто кажучи, це сфера непроста фізично та морально, але перспектива росту також є. Якщо ви пройдете кілька курсів по догляду, то матимете більше ліцензій, що автоматично збільшує заробітну плату.

Усе, що пов'язано з дітьми

Якщо у вас немає педагогічної освіти, можна пройти спеціальні курси та відкрити щось на кшталт приватного дитячого садочку. У Німеччині така практика досить поширена.

Це відбувається в наступному форматі: облаштуйте приміщення для дітей, можна використати своє житло та беріть у групу певну кількість дітей.

Звичайно, для цього потрібно мати навички спілкування з дітками. Не менш важливим є те, що ви запропонуєте батькам для розвитку їхньої малечі, тому перш за все сформуйте це бачення, а потім розпочинайте справу.

Готельно-ресторанний бізнес

У великих містах тут досить багато готелів та інших закладів сфери обслуговування. Оскільки, це розраховано здебільшого на іноземців, то корисними будуть знання англійської. Часто вона може відігравати більшу роль, ніж німецька.

Чи обов'язково мати німецький диплом

У відео зазначають, що з німецьким документом про освіту шанси отримати роботу, звісно, вищі. Проте німці намагаються входити в становище, адже далеко не всі біженці мають освіту, здобуту в Німеччині.

Якщо без диплома працевлаштуватися ще можна, то без мови - місія майже нездійсненна. Тому для початку радимо опанувати німецьку на базовому рівні спілкування та розуміння, щоб полегшити свою адаптацію у новому місці.