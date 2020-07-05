Список продуктов, которые вызывают аллергию: будьте осторожнее

Продукты, которые вызывают аллергию - список

Аллергия может быть вызвана даже полезными продуктами

Аллергией называют хроническое заболевание, которое вызвано нежелательной и неожиданной реакцией иммунной системы на воздействие веществ, которые зачастую не наносят вред человеку. С такой проблемой можно столкнуться даже при употреблении продуктов.

Многие путают пищевую непереносимость с пищевой аллергией, но это два разных заболевания. Если в случае аллергии присутствуют характерные симптомы (сыпь в виде крапивницы, отеки, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы), то у пищевой непереносимости проявления могут быть гораздо разнообразнее: лишний вес, слабость, мочекаменная болезнь либо чувство хронической усталости.

Продуктами питания, которые вызывают аллергию у современных детей, считаются: шоколад, белок яйца, коровье молоко, куриное мясо, говядина, бобовые культуры, глютен содержащие крупы.

У взрослых аллергия часто проявляется благодаря неправильному режиму питания, частым или наоборот редким приемам пищи, что приводит к расстройству секреции желудка, воспалительных процессов ЖКТ.

К удивлению, даже брокколи может вызвать бурную реакцию у организма. Этот продукт содержит колоссальное количество витаминов, минералов, биологически активных веществ, которые снижают риски онкологии, причем очень серьезно. При этом данный овощ лучше всего употреблять в сыром виде, иначе аллергии не миновать.

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Автор: Дарья Русина