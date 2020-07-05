Список продуктів, які викликають алергію: будьте обережніше

Продукти, які викликають алергію - список

Алергія може бути викликана навіть корисними продуктами

Алергією називають хронічне захворювання, яке викликане небажаною та несподіваною реакцією імунної системи на дію речовин, які часто не завдають шкоди людині. З такою проблемою можна зіткнутися навіть при вживанні продуктів.

Багато хто плутає харчову непереносимість з харчовою алергією, але це два різних захворювання. Якщо у випадку алергії присутні характерні симптоми (висипання у вигляді кропивниці, набряки, симптоми з боку шлунково-кишкового тракту, дихальної системи), то у харчової непереносимості прояви можуть бути набагато різноманітнішими: зайва вага, слабкість, сечокам'яна хвороба або відчуття хронічної втоми.

Продуктами харчування, які викликають алергію у сучасних дітей, вважаються: шоколад, білок яйця, коров'яче молоко, куряче м'ясо, яловичина, бобові культури, крупи, що містять глютен.

У дорослих алергія часто проявляється завдяки неправильному режиму харчування, частих або навпаки рідких прийомів їжі, що призводить до розладу секреції шлунка, запальних процесів шлунково-кишкового тракту. Найчастіше горіхи, риба

і морепродукти в більш зрілому віці можуть викликати неоднозначну реакцію організму.

На подив, навіть брокколі можуть викликати бурхливу реакцію організму. Цей продукт містить колосальну кількість вітамінів, мінералів, біологічно активних речовин, які знижують ризик онкології, причому дуже серйозно. При цьому даний овоч найкраще вживати в сирому вигляді, інакше алергії не минувати.

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Автор: Дарья Русина