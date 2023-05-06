Список популярних "дитячих" ліків, які можуть нашкодити малюкам

До лікування дітей треба ставитися особливо уважно, адже маленький організм реагує інакше, ніж дорослий. Тож перед тим, як купувати розрекламовані або порекомендовані "сусідкою" препарати, подумайте і почитайте рекомендації доказових лікарів.

Муколітики, тобто сиропи від кашлю

Дітям до 4-5 років заборонено давати муколітики. Вони розріджують мокроту, збільшують її кількість і дитина у такому віці просто не може ефективно відкашлювати. Тому виходить, що легені "тонуть" у мокроті.

У такому разі ще й може приєднатись бактеріальна флора та спричинити важке ускладнення - пневмонію. Набагато краще просто давати пити багато рідини.

Ороантисептики, або спреї у горло

Вони надто подразнюють ніжну слизову малюка (навіть, якщо пшикаєте на "щоки") і можуть спричинити рефлекторний ларингоспазм. Дуже важке ускладнення, через яке дитина не може вдихнути повітря.

А ще часто ці спреї містять барвники та ароматизатори, що спричиняють алергії.

Гелі з анестетиком при прорізуванні зубів

У 2014 році FDA (США) заборонило використовувати гелі з лідокаїном та бензокаїном, так як вони впливають на мозок та серце дитини. При передозуванні можуть бути: загальмованість, судоми та порушення дихання.

Тому єдине, що ми можемо робити у такому разі - давати парацетамол та ібупрофен, спеціальні гелеві гризунці, які можна охолоджувати та грудне вигодовування.

Судиннозвужуючі краплі у ніс

Їх теж потрібно застосовувати дуже обережно та лише після призначення лікаря. Дорослих це стосується також.

Максимальний термін призначення 3-5 днів та з 6 років, інакше іде зворотній ефект (атрофія слизової) та звикання, а у малих дітей вплив - на судини головного мозку.

Інгаляції травами, картоплею і т. д.

Давно варто забути про ці древні методи лікування ГРВІ. Їхня дієвість взагалі не доведена. Таким чином можна ще й нашкодити. Трави - сильні алергени і часто викликають бронхомпазм, а гаряча пара може спричинити опік слизової.

Препарати, які треба дробити

Якщо вам призначають всілякі "Лісобакти", "Стрептоциди", які треба дробити, терти у порошок, задумайтесь. Для діток є свої визначені препарати у допустимих формах випуску: сироп, суспензія, менші дозування.