Список iPhone, що підтримують iOS 18: перевірте свій

iOS 18 буде анонсована в червні і, за чутками, стане одним із найбільших оновлень для користувачів iPhone. Тепер з'явилася можливість вперше поглянути на те, які пристрої сумісні з майбутнім iOS 18 після її офіційного виходу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad, Mac та інші пристрої 9to5Mac.
Таким чином, оновлення не підтримуватиметься на планшетах із процесорами Apple A10 Fusion та A10X Fusion.
Офіційна презентація iOS та iPadOS 18 очікується влітку на заході WWDC, і в цей же час розпочнеться бета-тестування. Публічна версія буде випущена восени.
Як підкреслює відомий інсайдер з Bloomberg Марк Гурман, одним із важливих нововведень в iOS 18 стане інтеграція технології генеративного штучного інтелекту у продуктивність голосового помічника Siri, а також обробку текстових повідомлень.
Також, за деякими даними, Apple планує впровадити у Siri масштабні мовні моделі (LLM), що дозволяють користувачам автоматизувати виконання складних завдань.
Ще одна функція, яку, ймовірно, впровадять у iOS 18, - підтримка стандарту RCS для кроссплатформенного обміну повідомленнями. Це спростить взаємодію між власниками iPhone та Android-смартфонів, забезпечивши більш високу якість відправлення та отримання фотографій та відеороликів, а також обмін голосовими повідомленнями через Wi-Fi між пристроями з операційними системами iOS та Android.
Нагадаємо, що в iOS та Android виявили небезпечний вірус, про який досі ніхто не знав.
А ще ми писали, що Apple повністю змінить дизайн iOS 18.