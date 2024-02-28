Список iPhone, що підтримують iOS 18: перевірте свій

Які пристрої будуть сумісні з iOS 18

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2nd generation)

iPhone SE (3rd generation)

iPadOS 18 буде доступна на таких планшетах

iPad Pro 2018 та новіший

iPad Air 2019 та новіший

iPad mini 2019 та новіший

iPad 2020 і новіший

Якщо ці чутки підтвердяться, то підтримку втратять такі моделі планшетів

iPad Pro 10,5” 1-го покоління (2017)

iPad Pro 12,9” 2-го покоління (2017)

iPad 6-го покоління (2018)

iPad 7-го покоління (2019)

Таким чином, оновлення не підтримуватиметься на планшетах із процесорами Apple A10 Fusion та A10X Fusion.

Офіційна презентація iOS та iPadOS 18 очікується влітку на заході WWDC, і в цей же час розпочнеться бета-тестування. Публічна версія буде випущена восени.

Що зараз відомо про iOS 18

Як підкреслює відомий інсайдер з Bloomberg Марк Гурман, одним із важливих нововведень в iOS 18 стане інтеграція технології генеративного штучного інтелекту у продуктивність голосового помічника Siri, а також обробку текстових повідомлень.

Також, за деякими даними, Apple планує впровадити у Siri масштабні мовні моделі (LLM), що дозволяють користувачам автоматизувати виконання складних завдань.

Ще одна функція, яку, ймовірно, впровадять у iOS 18, - підтримка стандарту RCS для кроссплатформенного обміну повідомленнями. Це спростить взаємодію між власниками iPhone та Android-смартфонів, забезпечивши більш високу якість відправлення та отримання фотографій та відеороликів, а також обмін голосовими повідомленнями через Wi-Fi між пристроями з операційними системами iOS та Android.