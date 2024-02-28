Список iPhone, поддерживающих iOS 18: проверьте свой

Какие устройства будут совместимы с iOS 18

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2nd generation)

iPhone SE (3rd generation)

iPadOS 18 будет доступна на таких планшетах

iPad Pro 2018 и новее

iPad Air 2019 и новее

iPad mini 2019 и новее

iPad 2020 и новее

Если эти слухи подтвердятся, то поддержку лишатся такие модели планшетов

iPad Pro 10,5” 1-го поколения (2017)

iPad Pro 12,9” 2-го поколения (2017)

iPad 6-го поколения (2018)

iPad 7-го поколения (2019)

Таким образом, обновление не будет поддерживаться на планшетах с процессорами Apple A10 Fusion и A10X Fusion.

Официальная презентация iOS и iPadOS 18 ожидается летом на мероприятии WWDC, и в это же время начнется бета-тестирование. Публичная версия будет выпущена осенью.

Что сейчас известно про iOS 18

Как подчеркивает известный инсайдер из Bloomberg Марк Гурман, одним из важных новшеств в iOS 18 станет интеграция технологии генеративного искусственного интеллекта в производительность голосового помощника Siri, а также обработку текстовых сообщений.

Также, по некоторым данным, Apple планирует внедрить в Siri масштабные языковые модели (LLM), позволяющие пользователям автоматизировать выполнение сложных задач.

Еще одна функция, которую, вероятно, внедрят в iOS 18, - поддержка стандарта RCS для кроссплатформенного обмена сообщениями. Это упростит взаимодействие между владельцами iPhone и Android-смартфонов, обеспечив более высокое качество отправки и получения фотографий и видеороликов, а также обмен голосовыми сообщениями через Wi-Fi между устройствами с операционными системами iOS и Android.