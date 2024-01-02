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Список фільмів для затишного зимового вечора удвох

Фільми для романтичних зимових вечорів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Після Нового року все ще зберігається святковий настрій, який хочеться зберегти якомога довше. З цією задачею можуть допомогти фільми для двох.

РБК-Україна (проект Styler) підготувало для вас список фільмів для романтичних вечорів удвох.


Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

Чому він 

За сюжетом юна розумна і красива  Стефані телефонує батькам, привітати тата Неда Флемінга з Днем народження і завдяки високим технологіям, з'ясовується, що у неї є бойфренд Лейрд, який виглядає як найстрашніший кошмар будь-якого батька. Але робити нічого - сім'я пакує речі і на Різдво летить в сонячну Каліфорнію знайомитися з новим хлопцем доньки.

 

Пара на свята 

Втомившись від тиску оточення та очікувань від рідних, двоє незнайомців, вони укладають угоду бути парою одне для одного на кожне свято впродовж року. Вони разом додають низку незручних і кумедних ситуацій, намагаючись стримувати свої почуття і дотримуватися правил своєї домовленості. 

Але чим більше вони проводять часу разом, їхній зв'язок поглиблюється і вони починають задаватися питанням, чи може між ними бути щось більше, ніж просто дружба. 

 

Незабутнє Різдво 

У центрі сюжету постає молола дівчина з багатої родини, яка є власницею величезного стану вирішила трохи відпочити. Дівчина вирушає на один із фешенебельних гірськолижних курортів, щоб вдосталь покататися на лижах та весело провести час у компанії друзів. 

Вона навіть не уявляла, що ця відпустка виявиться не такою, як попередні, і повністю змінить її життя. 

 

Що відбувається потім 

Головний герой випадково відкриває таємницю, доступ до якої дає артефакт. Після цього він виявляє, що може подорожувати у часі та прогортати сторінки свого життя. Ця нова здібність відчиняє перед ним портал в минуле і майбутнє, дозволяючи переглянути та змінити моменти, які привели до його сьогоднішньої ситуації.

 

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