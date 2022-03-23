Список для бойкота? Какие товары производят бренды, финансирующие армию РФ

Мировые бренды массово уходят с российского рынка после начала войны в Украине. Однако не все компании готовы пожертвовать прибылью, и продолжают работать в РФ, спонсируя действия агрессора.

Styler собрал список товаров зарубежных брендов, которые все еще остаются на полках российских магазинов.

Продукты

Компания Nestle продолжает свою деятельность на территории России, несмотря на международный бойкот РФ и акции протестов у главного офиса корпорации в Швейцарии.

Продукты известных брендов, которые принадлежат Nestle:

растворимые напитки Nesquik, кофе Nescafe, Dolce Gusto;

сухие завтраки и хлопья Nesquik, Nestle Fitness, Cini Minis, Kosmostars, Lion Cereals;

шоколадки KitKat, Nuts, After Eight, BonPari;

детское питание Gerber, Nan Optipro, Nestogen;

приправы Maggi;

продукция для домашних любимцев (Pro Plan, Purina One, Friskies, Felix, Darling, Dog Chow, Cat Chow, Gourmet).

Руководство Nestle все же заявило, что компания прекращает инвестиции и рекламу в России. К тому же, с 1 апреля цены на продукты брендов в стране-агрессоре вырастут от 10% до 45%.

Французская компания-производитель молочной продукции Danone также отказалась от инвестиций и рекламы в РФ, но уходить с их рынка не планирует.

Россияне продолжат покупать йогурты, творожки и другую молочку брендов Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма", "Живинка".

Фото: молочная продукция от Danone доступна для россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кондитерский гигант Mondelez ограничивает капиталовложения, но остается в России.

Шоколадки Аlpen Gold, Milka, Toblerone, Picnic, бисквиты "Барни" и печенье Oreo "подсластят" жизнь россиян на фоне глобальной изоляции. Также компании принадлежат бренды Dirol, Halls, TUC.

Супермаркеты

Сети продуктовых гипермаркетов METRO (Германия) и "Ашан" (Франция) продолжают работать в городах России. Не будут закрываться продовольственные и непродовольственные магазины британской сети Tesco.

Также на российском рынке остается французская сеть строительных супермаркетов Leroy Merlin.

Бытовая химия и средства гигиены

Unilever сообщает о подорожании своей продукции в апреле для россиян на 45%, но уходить с российского рынка компания не собирается. Ей принадлежат бренды гигиенических товаров Rexona, Dove, AXE, Camay, Sunsilk, Clear, Timotei.

Продукты бытовой химии Unilever: Cif, Sun, Comfort, Glorix и Domestos. Российские торговые марки "Чистая Линия", "Лесной бальзам", "Чёрный жемчуг" также принадлежат корпорации.

Johnson & Johnson также продолжают финансировать терроризм в РФ. Торговые марки компании: JOHNSON’S Baby, Clean & Clear, RoC.

Таким же образом поступают и в Procter&Gamble, хотя в компании и заявляют о приостановке инвестиций и рекламной деятельности в России. Продукция P&G все еще доступна для российских потребителей - подгузники Pampers, стиральные порошки Ariel, Tide, средства женской гигиены Always, Tampax, станки для бритья Gillette, шампуни Head & Shoulders, Pantene.

В немецкой компании Henkel заявили, что продолжат поставки продукции повседневного спроса в РФ. Это бытовая химия (Persil, Pril, Bref, Vernel, "Ласка", Losk, Somat) и средства гигиены (Fa, Taft, Brillance, Indola, Shamtu и др.)

Для россиян будут доступны товары концерна Reckitt Benckiser. Это средства для уборки и стирки Calgon, Cillit Bang, Dosia, Vanish. Освежители воздуха AirWick. Презервативы Contex, Durex.

Colgate-Palmolive ограничивают ввоз продукции в Россию, но на полках магазинов остануться зубные пасты, шампуни, мыло, гели для душа данного производителя.

Фото: на российском рынке остаются популярные бренды гигиены (pixabay.com)

Сигареты

Japan Tobacco продолжает вести бизнес в России, несмотря на войну. Компания производит сигареты Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD.

Один из табачных гигантов Philip Morris сокращает производство на территории РФ, но не уходит из страны. Бренды компании: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next. Также Philip Morris производит стики HEETS для электронных сигарет IQOS.

Алкоголь

Многие зарубежные компании-производители алкогольных напитков прекратили деятельность в РФ, однако "кровавый бизнес" продолжает вести AB InBev Efes (пиво Bud, Stella Artois, Corona Extra, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, Löwenbräu).

Компании Carlsberg и Heineken, прекратили экспорт в Россию, но их заводы внутри страны продолжат выпускать пиво российских торговых марок ("Балтика", "Бочкарев", "Жигулевское").

Лекарства

На российском рынке остается ряд крупнейших производителей лекарственных препаратов: Pfizer, Sanofi, Johnson & Johnson, Bayer, Novartis, Abbott Laboratories.

Компании заявили о приостановке инвестиций и рекламы, но продолжают поставки лекарств агрессору. Среди них известные препараты Колдрекс, Нурофен, ТераФлю, Ренни, Солпадеин, Фенистил, Релиф, Имодиум, леденцы от кашля Стрепсилс, Доктор Мом и др.

Фото: в РФ продолжают работать мировые фармкомпании (pixabay.com)

Какие еще компании продолжают работать в РФ

Российским покупателям все еще доступны бренды одежды: Calzedonia, Lacoste, Benetton, Ecco, Koton, Gap, New Yorker, Terranova, LC Waikiki, Max Mara.

В РФ еще продаются товары сети Coty, которой принадлежат торговые марки косметики и парфюмерии Calvin Klein, Max Factor, Chloe, Marc Jacobs, Hugo Boss, Gucci, Lacoste, OPI, Rimmel, Stella McCartney, Bruno Banani, Bourjois, Sally Hansen, Wella.

Бизнес в России продолжают производители гаджетов Huawei и Xiaomi, хотя и сократили поставки своей продукции. Также в РФ продается бытовая техника Miele.