"Спілкуйся солов'їною". Топ-9 додатків, що "прокачають" вашу українську

Вчити українську мову з нуля або поглибити вже наявні знання можна легко та цікаво - за допомогою спеціалізованих додатків для смартфонів чи планшетів на Android та iOS.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило різні пропозиції у мережі та розповідає про низку кращих додатків для тих, хто прагне "прокачати" свою українську.

"Р.І.Д."

Мета програми - покращення та поглиблення знань української мови, культури, історії на теренах країни та поза її межами.

Додаток дозволяє збагатити словниковий запас колоритними словами, які конкуруватимуть із заїждженим повсякденним мовленням, а також дізнатися про етнокультурні особливості окремих областей та країни в цілому.

Додаток "Р.І.Д." (скріншот: play.google.com)

"dymka - українська мова та ЗНО"

Цей застосунок з використанням штучного інтелекту допоможе вивчити українську мову з нуля або "прокачати" вже існуючий рівень, підготуватися до контрольних чи самостійних робіт, ЗНО чи ДПА.

Він дозволяє вивчати та повторювати правила (навіть офлайн), виконувати корисні завдання та складати тести, поповнювати словниковий запас і розмовляти без граматичних чи інших помилок.

Додаток "dymka - українська мова та ЗНО" (скріншот: play.google.com)

Palianytsia App

Додаток допомагає користувачам влучніше говорити українською й збагачує словниковий запас.

Він дозволяє використовувати словники синонімів та тлумачень, а також перекладач. Для кожного запиту наводяться приклади використання лексики з різних авторитетних джерел.

Додаток Palianytsia App (скріншот: play.google.com)

"Давай займемось текстом"

Програма підійде кожному, хто хоче покращити знання мови й цінує гумор, ігри та розваги.

Додаток пропонує проходити навчальні курси з української, а також вивчати нові слова та фрази в ігровій формі.

Додаток "Давай займемось текстом" (скріншот: play.google.com)

soloviy

Цей застосунок допоможе українцям суттєво збагатити свій словниковий запас.

Він пропонує корисну добірку діалектизмів і неформальних висловів із різних регіонів України. Для пошуку нових слів використовується пошук "за алфавітом" або "за населеними пунктами та регіонами", а в розділі з пошуковим рядком можна почитати цитати українських письменників.

Додаток soloviy (скріншот: play.google.com)

"Вивчайте українську мову"

Програма навчає користувачів української мови шляхом комбінуванні абетки з усіма правилами читання, необхідними словами та практичним розмовником.

Застосунок пропонує понад 6000 найбільш вживаних українських слів (упорядкованих у різних рівнях і темах), а також корисні словосполучення та вирази.

Додаток "Вивчайте українську мову" (скріншот: play.google.com)

"Українська Мова Початківцям"

Застосунок пропонує зручний тренажер для вивчення української мови з нуля.

Він створений для тих користувачів, які хочуть швидко та безкоштовно отримати базові знання з розмовної української, і дозволяє збагачувати лексичний запас, обираючи з-поміж різних тем.

Додаток "Українська Мова Початківцям" (скріншот: play.google.com)

"ЙОЙ"

Програма дозволяє самостійно вчити українську мову як дітям, так і дорослим.

‍Головна мета додатка - допомогти вивченню (для учнів) і викладанню (для вчителів) української в закладах освіти з мовами навчання національних меншин.‍

Додаток "ЙОЙ" (скріншот: play.google.com)

"АнтиСуржик: Вчи українську"

Застосунок дозволяє вчити українську мову та збагачувати лексичний запас в ігровій формі - розв'язуючи кросворди.

Для того, щоб подолати суржик і перейти на новий рівень, потрібно дібрати українські відповідники до пропонованих програмою слів чи виразів ("однофамілець", "підростаюче покоління", "отримати освіту" тощо).

Додаток "АнтиСуржик: Вчи українську" (скріншот: play.google.com)