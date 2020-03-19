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Спецпропуска и машины с хлором: как живет эпицентр коронавируса в Украине

STYLERКоронавирус    19.03.2020 - 15:23
Спецпропуска и машины с хлором: как живет эпицентр коронавируса в Украине
Карантин в Черновцах (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине поможет остановить распространение коронавирусной инфекции

Карантин в Украине из-за коронавируса начался с Черновицкой области, где на сегодня, 19 марта, больше всего инфицированных (10 человек, 1 из них - летальный). Область первая усилила карантинные меры и ввела режим чрезвычайной ситуации, в Черновцах остановили общественный транспорт, а улицы дезинфицируют со специальных машин. Что происходит сейчас в эпицентре коронавируса в Украине - в материале Styler.

В Черновцах коммунальщики целый день обрабатывают улицы специальным раствором хлора из поливалок. Несмотря на отмену общественного транспорта, несколько троллейбусов запустили, как спецтранспорт. Это нужно для того, чтобы медики, коммунальщики, спасатели, правоохранители могли доехать до работы. На троллейбусах специальный знак - красный крест, попасть туда можно лишь при наявности спецпропуска - служебного удостоверения.

А в области тщательно контролируют работающие торговые точки, которые по правилам должны быть закрыты. Одного из нарушителей уже оштрафовали - он не закрыл строительный магазин после нескольких предупреждений, теперь ему придется заплатить от 20 до 34 тысяч гривен.

Кроме того, стало известно, что состояние всех заболевших стабильное.

Что происходит в Черновцах (видео: ТСН/YouTube)

По городу также ездит авто, где человек в громкоговоритель рассказывает, как правильно соблюдать карантинные меры.

#управлінняконтролюблагоустрою Увага КАРАНТИН ! Прошу РЕПОСТ ! Дякую Вам за розуміння!

Опубліковано Сергієм Обшанським Четвер, 19 березня 2020 р.

Что происходит в Черновцах (видео: facebook.com)

Напомним, что на 19 марта в Украине 16 случаев инфицирования COVID-19, два из них - летальные.

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