Специфічний симптом раку печінки, що проявляється розладом шлунку: як не пропустити
Рак печінки є одним з найнебезпечніших, адже входить в трійку причин смерті від онкології (після раку легенів і кишківника). Як і з іншими типами онкозахворювань, своєчасна діагностика підвищує шанси на успішне лікування.
Які симптоми раку печінки є специфічними - читайте нижче в нашому матеріалі.
Як пише Daily Express, хвороба може викликати "шишку" в правій частині шлунка. Це може вплинути на ваше травлення, що призведе до "болю у верхній правій частині живота".
Дослідники кажуть, що розвиток онкології може викликати тяжкість і "набряк шлунка", незалежно від того, скільки їжі ви з'їли.
І це може бути пов'язано з двома причинами: або печінка збільшується від зростаючого раку і викликає "набряк у правій частині живота", або рак підвищує тиск у печінці, змушуючи кров повертатися в судини.
Хто в групі ризику
З більшою ймовірністю захворіти на рак печінки можуть:
- люди старше 60 років,
- чоловіки,
- ті, хто мають певні захворювання, зокрема, гепатит, цироз печінки, жовчнокам’яну хворобу, цукровий діабет, ВІЛ тощо,
- якщо є кровний родич - брат, сестра чи батьки, які мали первинний рак печінки.
Як знизити ймовірність захворіти
- спробуйте схуднути, якщо у вас зайва вага,
- носіть захисний одяг і маски, якщо ви працюєте на роботі, де ви зазнаєте впливу шкідливих хімічних речовин,
- спробуйте скоротити споживання алкоголю та кинути палити.
Інші симптоми раку печінки включають:
- шкіра або білки ваших очей стають жовтими (жовтяниця), також може з'явитися свербіж шкіри, темніша сеча та блідіше кал, ніж зазвичай,
- втрата апетиту або втрата ваги без спроб,
- відчуття втоми або відсутність енергії,
- загальне погане самопочуття.
Раніше ми писали про харчову звичку, яка може призвести до раку.
Також повідомлялося про ранні ознаки раку кишечника, які можна не помітити.