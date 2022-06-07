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Специфічний симптом раку печінки, що проявляється розладом шлунку: як не пропустити

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Вівторок 07 червня 2022 13:50
Специфічний симптом раку печінки, що проявляється розладом шлунку: як не пропустити Фото: Специфічний симптом раку печінки (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Рак печінки є одним з найнебезпечніших, адже входить в трійку причин смерті від онкології (після раку легенів і кишківника). Як і з іншими типами онкозахворювань, своєчасна діагностика підвищує шанси на успішне лікування.

Які симптоми раку печінки є специфічними - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як пише Daily Express, хвороба може викликати "шишку" в правій частині шлунка. Це може вплинути на ваше травлення, що призведе до "болю у верхній правій частині живота".

Дослідники кажуть, що розвиток онкології може викликати тяжкість і "набряк шлунка", незалежно від того, скільки їжі ви з'їли.

І це може бути пов'язано з двома причинами: або печінка збільшується від зростаючого раку і викликає "набряк у правій частині живота", або рак підвищує тиск у печінці, змушуючи кров повертатися в судини.

Хто в групі ризику

З більшою ймовірністю захворіти на рак печінки можуть:

  • люди старше 60 років,
  • чоловіки,
  • ті, хто мають певні захворювання, зокрема, гепатит, цироз печінки, жовчнокам’яну хворобу, цукровий діабет, ВІЛ тощо,
  • якщо є кровний родич - брат, сестра чи батьки, які мали первинний рак печінки.

Як знизити ймовірність захворіти

  • спробуйте схуднути, якщо у вас зайва вага,
  • носіть захисний одяг і маски, якщо ви працюєте на роботі, де ви зазнаєте впливу шкідливих хімічних речовин,
  • спробуйте скоротити споживання алкоголю та кинути палити.

Інші симптоми раку печінки включають:

  • шкіра або білки ваших очей стають жовтими (жовтяниця), також може з'явитися свербіж шкіри, темніша сеча та блідіше кал, ніж зазвичай,
  • втрата апетиту або втрата ваги без спроб,
  • відчуття втоми або відсутність енергії,
  • загальне погане самопочуття.

Раніше ми писали про харчову звичку, яка може призвести до раку.

Також повідомлялося про ранні ознаки раку кишечника, які можна не помітити.

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