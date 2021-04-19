Специальный карантинный режим на Пасху: Степанов рассказал, что ждет украинцев

Максим Степанов отметил, что в регионах, которые попали в "красные" зоны карантина, ограничения на Пасху будут строже. А в остальных – вводить дополнительные ограничения пока не планируют.

"По поводу ограничений на Пасху. Я считаю, что мы должны соблюдать те правила, которые у нас установлены, и они так же должны соблюдаться на Пасху. Тогда мы не будем видеть серьезных вспышек COVID-19. Я не анонсировал никаких особых режимов, я говорю о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне, то должны действовать все ограничения, которые существуют в красном уровне", - сказал глава Минздрава.

Он отметил, что сейчас в Украине наблюдается позитивная динамика и ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

"Если мы посмотрим на ситуацию, которая есть сейчас, вы видите, что у нас есть позитивная динамика, что мы росли, как прогнозировал Минздрав, до середины апреля, потом ситуация стабилизировалась. Сейчас количество заболевших, как показывает статистика, пошло вниз. Если сравнивать неделю к неделе, то минус 14 тыс. за прошлую неделю. Это обнадеживает", - объяснил Степанов.

Однако после праздников в Украине ожидается рост заболеваемости, так как люди будут больше перемещаться.

"В любом случае мы ждем еще после Пасхи, через 3-4 недели, мы ждем роста количества больных. Я сейчас не могу сказать, до какой степени будет этот рост. Надо будет посмотреть, как пройдут праздники, там не просто Пасха, а череда праздников, с 1 мая по 10 мая, это сопровождается мобильностью населения. С точки зрения эпидемиологии это прибавит заболеваемости", - считает Степанов.