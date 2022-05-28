Специалисты назвали неожиданные причины зубной боли: когда обращаться к врачу

Причины зубной боли могут быть весьма разнообразны, несмотря на то, что люди привыкли во всем винить кариес. Однако, это ошибка, ведь за болевые ощущения в ротовой полости могут быть спровоцированы различными инфекциями.

Почему возникает зубная боль

Интенсивная физическая нагрузка

Ученые говорят, что у выносливых спортсменов риск получить патологическую стираемость зубов в виде кариозных полостей и износа эмали выше. Это объясняется усиленным дыханием, из-за которого количество слюны во рту уменьшается, и зубы подвергаются большему разрушению бактериями.

Скрежетание зубами во сне

Это явление, когда люди скрипят зубами во сне или крепко их сжимают, известное также под названием бруксизм. Этот процесс можно контролировать, но в результате подобных недоразумений зубы становятся более чувствительными. Это также может стать причиной головных болей, болей в челюстях, шее и ушах.

Оседание десен

Этот процесс связан с отделением десен от зубов, что является довольно частым явлением в стоматологической практике. Вследствие оседания мы испытываем неприятную боль, которая связана с обнажением зубов возле десен и их чрезмерной чувствительностью.

Проблемы в носовых пазухах

Гайморит или синусит может провоцировать зубную боль, что особенно касается верхних зубов. Очень часто такая боль говорит о наличии воспалительных процессов именно в гайморовых пазухах. Конечно же, когда болят зубы, то нужно идти к стоматологу. Проведя обследование, он выявит реальную причину, и при необходимости направит вас к другому специалисту.

Недавний визит к стоматологу

После посещения зубного врача человек обычно ожидает улучшения состояния и стихания боли. С болью, к сожалению, это не всегда так. Ведь любые манипуляции с зубом - это хоть и контролируемая, но все же травма. Поэтому покидая стоматологический кабинет, человек может еще какое-то время чувствовать боль.

Инфекции в деснах

Часто пародонтальное заболевание сопровождается чувствительностью зубов, осадкой десен, отеками или покраснением десен, кровоточивостью, а также болевыми ощущениями во время жевания и неприятным запахом изо рта. Как правило, достаточно комплексного лечения десен, чтобы перестали болеть зубы.

Сжимание зубов

При частом напряженном сжатии челюстей могут наблюдаться головные боли, боли в ушах, болезненность мышц и чувствительность зубов.