Спели песню Цоя: Metallica исполнила песню на русском языке (видео)

Легендарная рок-группа Metallica в рамках своего турне World Wired посетила российскую столицу, где дала концерт на московском стадионе "Лужники". Во время концерта известные американские рокеры шокировали публику своим исполнением знаменитой песни Виктора Цоя "Группа крови". Примечательно, что спели они ее на русском языке.

Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" (YouTube/aamrus)

Как сообщают очевидцы, после первых аккордов и первых строчек песни, зрители в зале просто "онемели" от удивления. Когда шоковое состояние зрителей отпустило, они стали петь вместе с группой Metallica и припев подхватил уже весь стадион.

Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" (YouTube/Nino4ek)

Группа Metallica была основана в 1981 году в Лос-Анджелесе гитаристом, вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом. За годы своей карьеры они выпустили 10 студийных пластинок и по праву считаются одной из самых влиятельных метал-групп в мире. В 2009 году группа Metallica была введена в Зал славы рок-н-ролла.

Кроме того, это единственная в истории группа, которая выступала на всех континентах Земли, включая Антарктиду, причем там они дали в 2013 году целых два концерта.

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет, и он был звездой советского рока. Его песни стали культовыми, которыми восхищаются даже через 30 после его смерти. По официальным данным, он заснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Однако до сих пор не утихают разговоры о том, что смерть легендарного музыканта могла быть не случайной.

Напомним, ранее мы писали о том, что у вокалиста культовой рок-группы обнаружили рак горла.

А также рассказывали о том, что Metallica была номинирована на "Нобелевскую премию по музыке".