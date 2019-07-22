Заспівали пісню Цоя: Metallica виконала пісню російською мовою (відео)

Легендарна рок-група Metallica в рамках свого турне World Wired відвідала російську столицю, де дала концерт на московському стадіоні "Лужники". Під час концерту відомі американські рокери шокували публіку своїм виконанням відомої пісні Віктора Цоя "Група крові". Примітно, що заспівали вони її російською мовою.

Metallica виконала пісню Віктора Цоя "Група крові" (YouTube/aamrus)

Як повідомляють очевидці, після перших акордів і перших рядків пісні, глядачі в залі просто "оніміли" від подиву. Коли шоковий стан глядачів відпустив, вони стали співати разом з групою Metallica і приспів підхопив уже весь стадіон.

Metallica виконала пісню Віктора Цоя "Група крові" (YouTube/Nino4ek)

Група Metallica була заснована в 1981 році в Лос-Анджелесі гітаристом, вокалістом Джеймсом Хетфилдом і барабанщиком Ларсом Ульріхом. За роки своєї кар'єри вони випустили 10 студійних платівок і по праву вважаються однією з найбільш впливових метал-груп у світі. У 2009 році група Metallica була введена в Зал слави рок-н-ролу.

Крім того, це єдина в історії група, яка виступала на всіх континентах Землі, включаючи Антарктиду, причому там вони дали в 2013 році цілих два концерти.

Віктор Цой загинув 15 серпня 1990 року у віці 28 років, і він був зіркою радянського року. Його пісні стали культовими, якими захоплюються навіть через 30 після його смерті. За офіційними даними, він заснув за кермом, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом. Проте до цього часу не вщухають розмови про те, що смерть легендарного музиканта могла бути не випадковою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у вокаліста культової рок-групи виявили рак горла.

А також розповідали про те, що Metallica була номінована на Нобелівську премію з музики".