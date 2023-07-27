Спека до 39 градусів. Стало відомо, якою буде погода в Україні в серпні

Якою буде погода в серпні 2023

У середньому температура в серпні буде помірною ті комфортною. Вона становитиме від 18 до 25 градусів вище нуля. У гірських районах, звісно, нижче - від 16 до 19 градусів.

Проте разом із тим спека ще не втрачає своїх позицій. Абсолютний максимум температури досягне 35-39 градусів тепла

За прогнозами синоптиків, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями термометри показуватимуть навіть 40-42 градуси!

Для мешканців північних, східних, Волинської та Запорізької областей серпень має інший сюрприз: похолодання до 0-2 градусів морозу.

Наприкінці місяця в Україні, крім більшості південних та центральних областей, можуть спостерігатися заморозки.

Стосовно кількості опадів, то вона не перетне норму для кінця літа - 31-73 міліметрів.

Що говорять погодні ресурси

Сайт Meteoprog свідчить, що в серпні температура в Україні не підніметься вище 29 градусів. Разом із тим буде багато хмарних і дощових днів.

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Майже ідентичний прогноз дають і на Meteofor. Щоправда, за їхніми даними, температура буде коливатися в межах 23-26 градусів тепла.

Скриншот: Styler

А от синоптики ресурсу AccuWeather переконані, що серпень 2023 в Україні буде досить сонячним і лише з кількома дощовими днями.

Скриншот: Styler