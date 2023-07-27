Жара до 39 градусов. Стало известно, какой будет погода в Украине в августе

Последний месяц лета будет радовать украинцев значительным повышением температур, хотя дожди тоже не отступят. Так что же делать: готовить зонтики или снова доставать купальники?
Ответ дали в Укргидрометцентре.
В среднем, температура в августе будет умеренной и комфортной. Она составит от 18 до 25 градусов выше нуля. В горных районах, конечно, ниже - от 16 до 19 градусов.
Однако вместе с тем жара еще не теряет своих позиций. Абсолютный максимум температуры достигнет 35-39 градусов тепла.
По прогнозам синоптиков, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами термометры будут показывать даже 40-42 градуса!
Для жителей северных, восточных, Волынской и Запорожской областей у августа есть другой сюрприз: похолодание до 0-2 градусов мороза.
В конце месяца в Украине кроме большинства южных и центральных областей могут наблюдаться заморозки.
Что касается количества осадков, то оно не пересечет норму для конца лета - 31-73 миллиметров.
Сайт Meteoprog свидетельствует, что в августе температура в Украине не поднимется выше 29 градусов. Вместе с тем будет много облачных и дождливых дней.
Скриншот: Styler
Практически идентичный прогноз дают и на Meteofor. Правда, по их данным, температура будет колебаться в пределах 23-26 градусов тепла.
Скриншот: Styler
А вот синоптики ресурса AccuWeather убеждены, что август 2023 в Украине будет достаточно солнечным и только с несколькими дождливыми днями.
Скриншот: Styler
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