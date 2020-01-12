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Как спасти свою жизнь: медики назвали первые симптомы рака

STYLERЖизнь    12.01.2020 - 16:25
Как спасти свою жизнь: медики назвали первые симптомы рака
Первые симптомы рака (Коллаж РБК-Украина)

Медики объяснили, что первые симптомы онкологии могут быть очень разные

Первые симптомы рака могут быть очень разными, но их объединяет то, что человек такие ощущения испытывает первый раз в жизни. Об этом сообщил врач-онколог Антон Шкиряк, пишет издание "Обозреватель". По словам медика, не хватит суток, чтобы описать первые симптомы онкологии, настолько разными они могут быть.

Специалист отметил, что как только человек почувствовал что-то неладное в организме, нужно срочно обратиться к врачу, именно так можно спасти свою жизнь и вовремя начать лечение. Диагностика онкологии на ранних сроках поможет вовремя назначить терапию.

"Люди ходят на 3-4 работы и не обращают внимание на боли в спине. Человек-курильщик при появлении боли под лопаткой думает, что, наверное, потянул спину. Он не сделает диагностику легких. Он не сделает даже банальный рентген легких, чтобы определить, нет ли там каких-то уплотнений", – сказал Шкиряк.

Первые признаки недомогания человек чувствует пару месяцев, но есть и те люди, кто ходит в таком состоянии несколько лет. В таком случае спасти человека невозможно. Нельзя игнорировать симптомы.

"Симптоматика очень разнится. Начиная от похудения, болевых ощущений в организме любой локализации, дискомфорта, нарушение двигательных функций (к примеру, пошатывания), периодического нарушения сознания. Миллиард симптомов!" – сообщил онколог.

Первое, что нужно сделать - это анализ крови, но и он не всегда показывает наличие онкологического заболевания.

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