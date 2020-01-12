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Як врятувати своє життя: медики назвали перші симптоми раку

STYLERЖиття    12.01.2020 - 16:25
Як врятувати своє життя: медики назвали перші симптоми раку
Перші симптоми раку (Колаж РБК-Україна)

Медики пояснили, що перші симптоми онкології можуть бути дуже різні

Перші симптоми раку можуть бути дуже різними, але їх об'єднує те, що людина такі відчуття переживає перший раз в житті. Про це повідомив лікар-онколог Антон Шкіряк, пише видання "Обозреватель". За словами медика, не вистачить доби, щоб описати перші симптоми онкології, настільки різними вони можуть бути.

Фахівець зазначив, що як тільки людина відчула щось недобре в організмі, потрібно терміново звернутися до лікаря, саме так можна врятувати своє життя і вчасно почати лікування. Діагностика онкології на ранніх термінах допоможе вчасно призначити терапію.

"Люди ходять на 3-4 роботи і не звертають увагу на болі в спині. Людина-курець при появі болю під лопаткою думає, що, напевно, потягнув спину. Він не зробить діагностику легенів. Він не зробить навіть банальний рентген легенів, щоб визначити, чи немає там якихось ущільнень", – сказав Шкіряк.

Перші ознаки нездужання людина відчуває пару місяців, але є ті люди, хто ходить в такому стані кілька років. У такому разі врятувати людину неможливо. Не можна ігнорувати симптоми.

"Симптоматика дуже різниться. Починаючи від схуднення, больових відчуттів в організмі будь-якої локалізації, дискомфорту, порушення рухових функцій (наприклад, похитування), періодичного порушення свідомості. Мільярд симптомів!" – повідомив онколог.

Перше, що потрібно зробити - це аналіз крові, але і він не завжди показує наявність онкологічного захворювання.

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