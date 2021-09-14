Спасли жизнь двум людям: во Львове впервые выполнили редкие операции на сердце сквозь щели между ребрами

Так, операции сделали 2 пациентам, а именно 64-летней женщине и 38-летнему мужчине. Их выполняли совместно с польскими хирургами.

Врачи говорят, что вмешательство на митральном клапане медики Центра сердца и сосудов провели впервые. Поэтому это можно считать новым уровнем кариологии.

"Впервые медики Центра сердца и сосудов провели вмешательство на митральном клапане – протезирование и пластику сквозь 5-сантиметровую щель между ребрами",– отметили в медучреждении.

Операции проводили совместно с польскими хирургами Томашем Стонцелом и Мачеком Урликом.

В частности, у обоих пациентов был больной митральный клапан, поэтому они жаловались на ускоренное сердцебиение, одышку и отеки на ногах. Специалисты пригласили польских коллег и подготовились к первым операциям на митральном и трехстворчатом клапанах.

Львовские врачи провели уникальные операции (фото: facebook.com/emergencyhospitall)

Что известно о пациентах

Первой пациенткой была 64-летняя Валентина. У женщины хроническая ревматическая болезнь сердца, которая сказалась недавно. Когда лекарства уже не могли помочь прогрессированию болезни, женщина поняла, что больше нельзя медлить. Пациентке заменили пораженные болезнью элементы клапана на искусственный, который обеспечил правильное одностороннее движение крови сквозь себя.

Другим пациентом стал 38-летний Владимир. Ему ранее поставили диагноз "приобретенный порок сердца с тяжелой митральной недостаточностью". Еще с молодого возраста он не мог пройти и нескольких метров без одышки. Мужчине улучшили поврежденные элементы в структуре клапана и восстановили правильную функцию.

Для этого медики пришили неохорды – искусственные хорды, специально сформированные хирургами, и стабилизировали клапаны сужающими кольцами.

В сети пользователи поражены от профессионализма врачей и желают им крепкого здоровья за их дело.