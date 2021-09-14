Врятували життя двом людям: у Львові вперше виконали рідкісні операції на серці крізь щілини між ребрами

Так, операції зробили 2 пацієнтам, а саме 64-річній жінці та 38-річному чоловікові. Їх виконували спільно з польськими хірургами.

Лікарі кажуть, що втручання на мітральному клапані медики Центру серця і судин провели вперше. Тому це можна вважати новим рівнем каріології.

"Вперше медики Центру серця і судин провели втручання на мітральному клапані – протезування та пластику крізь 5-сантиметрову щілину між ребрами",– зазначили у медзакладі.

Операції проводили спільно з польськими хірургами Томашем Стонцелом та Мачєком Урліком.

Зокрема, в обох пацієнтів був хворий мітральний клапан, тому вони скаржились на пришвидшене серцебиття, задишку і набряки на ногах. Фахівці запросили польських колег та підготувались до перших операцій на мітральному та тристулковому клапанах.

Львівські лікарі провели унікальні операції (фото: facebook.com/emergencyhospitall)

Що відомо про пацієнтів

Першою пацієнткою була 64-річна Валентина. У жінки хронічна ревматична хвороба серця, яка далася взнаки нещодавно. Коли ліки вже не могли зарадити прогресуванню хвороби, жінка зрозуміла, що більше не можна зволікати. Пацієнтці замінили вражені хворобою елементи клапана на штучний, який забезпечив правильний односторонній рух крові крізь себе.

Іншим пацієнтом став 38-річний Володимир. Йому раніше поставили діагноз "набута вада серця з важкою мітральною недостатністю". Ще з молодого віку він не міг пройти кімнатою й кількох метрів без задишки. Чоловікові покращили пошкоджені елементи у структурі клапана та відновили його правильну функцію. Для цього медики пришили неохорди – штучні хорди, спеціально сформовані хірургами, і стабілізували клапани звужувальними кільцями.

У мережі користувачі вражені від професіоналізму лікарів та бажають їм міцного здоров'я за їхню справу.