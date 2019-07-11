Спасибо, что я жива: история украинки, которая пережила нападение, поразила сеть

Молодая девушка из Черновцов рассказала жуткую историю о том, как она пережила нападение грабителя и что именно позволило остаться ей в живых. Об этом написали на черновицкой странице See Life в социальной сети Facebook.

Трагедия с девушкой произошла 8 июля, около 11 вечера. Она возвращалась домой и когда проходила по неосвещенной тропинке возле школы №27, на нее сзади напал грабитель.

"Он набросился на меня сзади, с удара локтем в голову, завалил на землю, держал рот и бил по голове, в надежде, что я отключусь. Я кричала. "Не кричи, не кричи" и сильные удары. Я затихла. "Послушай, что мне от тебя нужно: деньги, золото, кольцо, доставай все". "Хорошо, хорошо, я все отдаю". И нереальные крики. А за ними еще сильнее удары, исключительно в голову, чтобы я отключилась", - рассказала девушка.

На ее крики отреагировали жильцы из соседних домов, которые начали кричать преступнику, чтобы он немедленно отпустил свою жертву, а то они вызовут полицию.

"Это была моя надежда, и просто чудо, что я не отключилась и были силы кричать: "Вызывайте! Вызывайте! Он меня убивает!" И далее сильные удары, и фраза: "Вырубись уже, что ж ты никак не вырубаешься". И со стадиона начали приближаться люди, что его заставило убежать", - написала девушка.

Когда она поднялась с земли, то мельком увидела, во что одет преступник и поняла, что он за ней шел довольно долго.

"Поднявшись, все, что я могла говорить – это: спасибо, что я жива, жива, спасибо. Пара меня провела к свету, я вызвала полицию, женщина из 22 дома тоже была там и тоже вызывала полицию, а ее сын тем временем побежал за злоумышленником. Это были единственные люди, которые вышли из дома ко мне. Сердце разрывается. Спасибо. Говорить, что это вернется еще большим добром, нет смысла, потому что Бог все видит",- добавила пострадавшая.

В Черновцах девушку от смерти спасли случайные прохожие (facebook.com/seelifebiz)

Она отметила, что прошла судмедэкспертизу и ей в заключении написали, что она получила легкие телесные повреждения. Однако девушке предстоит пройти еще МРТ.

Она резюмировала, что усвоила все уроки: поздние прогулки и такие ошибки нельзя повторять. А также она отметила, что "если мы не будем чуткими к боли другого человека - мы дадим злу доминировать".

В социальной сети девушку поддержали и написали ей много теплых слов, пожелали скорейшего выздоровления и похвалили ее за то, что она не растерялась в критической ситуации.

Скриншот комментариев (facebook.com/seelifebiz)

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