Дякую, що я жива: історія українки, яка пережила напад, вразила мережу

Молода дівчина з Чернівців розповіла страшну історію про те, як вона пережила напад грабіжника і що саме дозволило їй залишитися в живих. Про це написали на чернівецькій сторінці See Life в соціальній мережі Facebook.

Трагедія з дівчиною сталася 8 липня, близько 11 вечора. Вона поверталася додому і коли проходила по темній стежці біля школи №27, на неї ззаду напав грабіжник.

"Він накинувся на мене ззаду, з удару ліктем в голову, завалив на землю, тримав рот і бив по голові, в надії, що я відключуся. Я кричала. "Не кричи, не кричи" і сильні удари. Я затихла. "Послухай, що мені від тебе потрібно: гроші, золото, кільце, діставай все". "Добре, добре, я все віддаю". І нереальні крики. А за ними ще сильніші удари, виключно в голову, щоб я відключилася", - розповіла дівчина.

На її крики відреагували мешканці сусідніх будинків, які почали кричати злочинцеві, щоб він негайно відпустив свою жертву, а то вони викличуть поліцію.

"Це була моя надія, і просто диво, що я не відключилася і були сили кричати: "Викликайте! Викликайте! Він мене вбиває!" І далі сильні удари, і фраза: "Вирубися вже, що ж ти ніяк не вирубаєшся". І зі стадіону почали наближатися люди, що змусило його втекти", - написала дівчина.

Коли вона піднялася з землі, то мигцем побачила, у що одягнений злочинець і зрозуміла, що він за нею йшов досить довго.

"Піднявшись, все, що я могла говорити – це: дякую, що я жива, жива, дякую. Пара провела мене до світла, я викликала поліцію, жінка з 22 дома теж була там і теж викликала поліцію, а її син тим часом побіг за зловмисником. Це були єдині люди, які вийшли з дому до мене. Серце розривається. Дякую. Говорити, що це повернеться ще більшим добром, немає сенсу, бо Бог все бачить",- додала потерпіла.

У Чернівцях дівчину від смерті врятували випадкові перехожі (facebook.com/seelifebiz)

Вона зазначила, що пройшла судмедекспертизу і їй у висновку написали, що вона отримала легкі тілесні ушкодження. Однак дівчині доведеться пройти ще МРТ.

Вона резюмувала, що засвоїла всі уроки: пізні прогулянки і такі помилки не можна повторювати. А також вона зазначила, що "якщо ми не будемо чуйними до болю іншої людини - ми дамо злу домінувати".

В соціальній мережі дівчину підтримали і написали їй багато теплих слів, побажали якнайшвидшого одужання і похвалили її за те, що вона не розгубилася в критичній ситуації.

Скріншот коментарів (facebook.com/seelifebiz)

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