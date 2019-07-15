Спасибо шуту за инфу о пустых пляжах Крыма: в "Миротворец" внесут имя еще одного комика

Организация "Миротворец" собирается в свою базу данных внести еще одного российского артиста, участника "Кривого Зеркала", комика Александра Морозова. Об этом сообщили в Twitter Myrotvorets. Center.

Выяснилось, что Александр Морозов лично сообщил о своем посещении оккупированного Крыма и даже рассказал о том, что там пустые пляжи.

"Спасибо этому шуту за инфу о пустых пляжах в оккупированном российскими захватчиками Крыму. Но в "Чистилище" он все-таки попадет, так как нарушать государственную границу Украины нельзя", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (twitter.com/myrotvorets)

Российский комик разместил в своих социальных сетях небольшое видео и сообщил, что он добрался до оккупированного Крыма.

"Наконец-то я добрался до моря. Мыслей никаких нет. В голове штиль. Счастье счастливое. Никого на пляже нет", - так он подписал видео.

Что именно для него стало счастьем – пустой пляж, который виден на видео, или сам факт незаконного пересечения границы – неизвестно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что двух телеведущих телеканала NewsOne внесли в базу "Миротворец" за проведение скандального телемоста с Россией.

А также мы сообщали, что из-за скандального телемоста в базу организации "Миротворец" попал известный российский телеведущий Андрей Малахов.