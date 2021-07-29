"Спасибо, что пропускали": в сети показали, как "скорая" мчится людям на помощь

"Скорая едет на ДТП по трассе в области. Спасибо, что пропускали. Еще бы дворы тазами не банили, и будет Слава нащадкам!" - подписали видео.

В Киевской области показали, как едет скорая помощь

Отмечается, что на видео показана 428 бригада Броварской СЕМД. Она ехала на место ДТП, где было трое пострадавших, один из которіх двухлетний ребенок.

"Хочется что бы люди увидели хотя бы какую-то маленькую часть нашего пути, когда мы следуем к ним на помощь! Хочу сказать, что не всегда так удачно получается прерваться сквозь заторы. Мы понимаем, что на участке дороги трасы Е95 идет ремонт, понимаем, что вы все хотите поскорее домой, но поймите, пожалуйста, одно, что человек, который ждет нас, хочет лишь одного жить !!! Вы играете огромную роль в спасении человека, когда даете проехать автомобилям экстренных служб!" - написали врачи.