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"Спасибо, что пропускали": в сети показали, как "скорая" мчится людям на помощь

Автор: Людмила Жукова

В сети показали видео, как скорая помощь едет на вызов через большой затор по Киевской области. Многие автомобилисты пропускают медиков, чем последние очень удивлены.

Ролик показали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Скорая едет на ДТП по трассе в области. Спасибо, что пропускали. Еще бы дворы тазами не банили, и будет Слава нащадкам!" - подписали видео.

В Киевской области показали, как едет скорая помощь

Отмечается, что на видео показана 428 бригада Броварской СЕМД. Она ехала на место ДТП, где было трое пострадавших, один из которіх двухлетний ребенок.

"Хочется что бы люди увидели хотя бы какую-то маленькую часть нашего пути, когда мы следуем к ним на помощь! Хочу сказать, что не всегда так удачно получается прерваться сквозь заторы. Мы понимаем, что на участке дороги трасы Е95 идет ремонт, понимаем, что вы все хотите поскорее домой, но поймите, пожалуйста, одно, что человек, который ждет нас, хочет лишь одного жить !!! Вы играете огромную роль в спасении человека, когда даете проехать автомобилям экстренных служб!" - написали врачи.

Как мы ранее писали, под Харьковом медики устроили акцию протеста, временно перекрыв трассу Киев-Харьков-Довжанский. Работники Валковской центральной районной больницы требовали погасить задолженность по зарплате в медучреждении.

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скорая помощь