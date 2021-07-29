"Дякую, що пропускали": в мережі показали, як "швидка" мчить людям на допомогу

"Швидка їде на ДТП по трасі в області. Дякую, що пропускали. Ще б двори тазами не банили, і буде Слава нащадкам!"- підписали відео.

У Київській області показали, як їде швидка допомога

Відзначається, що на відео показана 428 бригада Броварський СЕМД. Вона їхала на місце ДТП, де було троє постраждалих, одна з яких дворічна дитина.

"Хочеться що б люди побачили хоча б якусь маленьку частину нашого шляху, коли ми прямуємо до них на допомогу! Хочу сказати, що не завжди так вдало виходить перерватися крізь Затори. Ми розуміємо, що на ділянці дороги траси Е95 йде ремонт, розуміємо, що ви все хочете скоріше додому, але зрозумійте, будь ласка, одне, що людина, яка чекає нас, хоче лише одного жити !!! Ви граєте величезну роль в порятунку людини, коли даєте проїхати автомобілям екстрених служб!"- написали лікарі.