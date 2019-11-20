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На спасение два часа: какие симптомы являются предвестниками смерти

STYLERЖизнь    20.11.2019 - 17:12
На спасение два часа: какие симптомы являются предвестниками смерти
Какие симптомы бывают у человека перед смертью (коллаж: РБК-Украина)

Врач рассказал об опасных симптомах, при которых человека нужно спасать

Существуют некоторые симптомы, которые свидетельствуют об обострении серьезной болезни. Если сразу же не обратится за экстренной медицинской помощью, это может привести к летальному исходу.

По словам медиков, приступы сильной головной боли, и двоение в глазах могут стать предвестниками смерти.

Срочно нужно обратится в врачу при возникновении боли в груди и резко появившейся слабости. Особенно, если при этом есть одышка и повышенное потоотделение. Такие симптомы являются проявлением инфаркта. Чтобы спасти человека с инфарктом есть всего лишь два часа.

На спасение два часа: какие симптомы являются предвестниками смерти

Какие симптомы бывают у человека перед смертью (фото: Getty Images)

Беспричинная одышка (без физической нагрузки или эмоционального стресса) может также свидетельствовать о сердечном заболевании.

Предвестником скорой смерти может стать головокружение, при котором двоится в глазах. Так себя проявляет менингит и рассеянный склероз. Приступы сильной головной боли могут также указывать на менингит, аневризму и онкологию.

Кроме того, смертельно опасным симптом является резкая боль в животе в сопровождении тошноты и рвоты. Это может говорить о панкреатите, тромбозе, аппендиците, опасной инфекции или мерцательной аритмии.

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