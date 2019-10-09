Спасала телефон: под Днепром произошла трагедия с 9-летней девочкой (видео)

Девочка утонула под Днепром, спасая телефон (коллаж: РБК-Украина)

9-летняя девочка в Днепропетровской области гуляла по пешеходному мосту без присмотра родителей

В Марганце Днепропетровской области 9-летняя девочка утонула, упав с пешеходного моста в реку. Девочка гуляла вместе с подругой, как вдруг сорвалась и полетела вниз.

Спасатели после звонка очевидцев сразу начали обследовать водоем, но девочку спасти не удалось. Ее тело достали уже без признаков жизни. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девочка утонула под Днепром, спасая телефон (фото: ГСЧС Украины)

По словам подруги, девочка держала в руках телефон. А когда тот выскользнул, она пыталась его схватить и упала в воду.

Трагедия произошла во вторник, 8 октября, вблизи улицы Железнодорожная.

Правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств трагедии. А спасатели призывают родителей тщательнее следить за тем, где гуляют их маленькие дети.

Девочка утонула под Днепром, спасая телефон (видео: YouTube/ТСН)