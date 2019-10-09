ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рятувала телефон: під Дніпром сталася трагедія з 9-річною дівчинкою (відео)

STYLERПодії    09.10.2019 - 11:15
Рятувала телефон: під Дніпром сталася трагедія з 9-річною дівчинкою (відео)
Дівчинка потонула під Дніпром, рятуючи телефон (колаж: РБК-Україна)

9-річна дівчинка у Дніпропетровській області гуляла по пішохідному мосту без нагляду батьків

В Марганці Дніпропетровської області 9-річна дівчинка потонула, впавши з пішохідного мосту в річку. Дівчинка гуляла разом з подругою, як раптом зірвалася і полетіла вниз.

Рятувальники після дзвінка очевидців відразу почали обстежувати водойму, але дівчинку врятувати не вдалося. Її тіло дістали вже без ознак життя. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Рятувала телефон: під Дніпром сталася трагедія з 9-річною дівчинкою (відео)

Дівчинка потонула під Дніпром, рятуючи телефон (фото: ДСНС України)

За словами подруги, дівчинка тримала в руках телефон. А коли той вислизнув, вона намагалася його схопити і впала у воду.

Трагедія сталася у вівторок, 8 жовтня, поблизу вулиці Залізнична.

Правоохоронці займаються з'ясуванням всіх обставин трагедії. А рятувальники закликають батьків ретельніше стежити за тим, де гуляють їх маленькі діти.

Дівчинка потонула під Дніпром, рятуючи телефон (відео: YouTube/ТСН)

В озері Києва виявили тіло жінки: подробиці таємничої смерті У Дністрі потонув хлопчик: випробував власний винахід
Новини України спасателиутопление
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся