На иностранном курорте утонул трехлетний мальчик из Украины: подробности трагедии

На Кипре в бассейне утонул ребенок из Украины (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Ребенка в бассейне без сознания обнаружил отец

На Кипре в курортном поселке Аргака утонул трехлетний мальчик из Украины. Трагедия произошла 7 сентября около шести вечера по местному времени. Сначала пресса по ошибке сообщила, что речь идет о россиянине, но сегодня в диппредставительстве РФ уточнили, что малыш был гражданином Украины. Об этом пишут росСМИ.

Родители с ребенком часто ездили отдыхать на кипрский курорт, расположенный около города Полис-Хрисохус на северо-западе Кипра.

Мальчик упал в бассейн и захлебнулся. Отец обнаружил своего сына в воде без сознания.

На Кипре в курортном поселке Аргака в бассейне утонул ребенок из Украины (Иллюстративное фото: pilligrim.ua)

Прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь и повезли ребенка в больницу. Сообщается, что у него был пульс, хотя в сознание малыш не приходил. По приезду в больницу в Пафосе врачи констатировали смерть.

Сегодня стало известно, что сотрудники посольства РФ в Республике Кипр обратились к местным властям, чтобы уточнить гражданство погибшего ребенка.

Добавим, что в пресс-службе посольства Украины на Кипре пока нет никакой информации об инциденте.

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве в бассейне спорткомплекса Sport Life утонул мужчина. Дежурный тренер и врач вели себя крайне непрофессионально и не смогли оказать первую помощь.

Напомним, что ранее в Ужгороде в популярном авквапарке маленький мальчик утонул прямо на глазах у взрослых. Жуткий инцидент вызвал огромный резонанс в обществе.