Спасаем экологию: в Украине введут штрафы за полиэтиленовые пакеты

В Украине введут штрафы за распространение полиэтиленовых пакетов. Их хотят запретить и ввести альтернативу. Штраф за продажу таких пакетов составит от 1700 до 8500 гривен. Об этом говорится в законопроекте, который зарегистрировали в Раде депутаты от "Слуги народа".

Суть законопроекта

С 2022 года в Украине хотят запретить некоторые виды пакетов. Об этом говорится в законопроекте № 2051-1. Депутаты предлагают запретить пакеты толщиной до 50 мкм и оксоразлагаемые пластиковые пакеты на территории страны. Но разрешается использование биоразлагаемых пакетов. Подробности рассказывает "Сегодня".

Оксоразлагаемые пакеты состоят на 99% из обычного полиэтилена. Еще 1% в составе – это оксоразлагаемая примесь на основе металлов, которые ускоряют распад пакета под воздействием кислорода и солнечного света. Пакет через время распадается на мелкие фрагменты – микропластик. Эти частички никуда не деваются и навсегда остаются в грунте и воде. Вместе с водой и пищей они могут попадать в организм людей. Часто на таких пакетах есть отметка TDPA или D2W. В ЕС такие пакеты запрещены. В Украине же, наоборот, их продают, как экологическую альтернативу. Биоразлагаемые пакеты, напротив, изготовляются из материала органического происхождения – крахмалов или целлюлозы.

В Украине введут штрафы за полиэтиленовые пакеты - экология (фото: fee.org)

Запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты (толщиной до 15 мкм) шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с боковыми складками) и длиной до 450 (с ручками), если это первичная упаковка. Пакеты, которые не соответствуют требованиям и останутся в обиходе до 1 января 2022 года, должны быть утилизированы за счет объекта хозяйствования, который их приобрел.

А штраф за распространение пакетов составит 1700-3400 грн, за повторное нарушение – 3400-8500 грн.

Вместо полиэтиленовых пакетов хотят ввести сумки из ткани, бумажные пакеты или пакеты из крахмала. Супермаркеты сами предложат замену, если полиэтилен запретят.

Почему этот законопроект нужен?

Ежегодно только в Киеве используется два миллиарда пакетов и только 5% из них попадают на переработку. Все остальное выбрасывается вместе с остальным мусором, отмечают в Национальном экологическом совете Украины. Старший научный сотрудник Института технической теплофизики НАН Украины Артур Запорожец рассказывает, что полиэтилен может менять свою структуру и вызывать у человека различные заболевания.

"По своей природе полиэтилен не является вредным для человеческого организма, однако при различных процессах в ходе обработки в его структуре образуются кислотосодержащие низкомолекулярные соединения, окиси и соли металлов (хрома, титана, алюминия), которые могут накапливаться в биологических тканях и вызвать различного рода заболевания", – сообщил ученый.

Данные о содержании полиэтилена в грунтах Украины пока отсутствуют, отметил научный сотрудник. Но 1300 кв. км территории страны занимают свалки, на которых хранится 35 млрд тонн твердых бытовых отходов. По оценкам Нацэкосовета, мусорные полигоны на 30-40% заполнены полимерными отходами.

В Украине введут штрафы за полиэтиленовые пакеты - экология (фото: fee.org)

"Много действий в нашей жизни мы делаем не задумываясь. Например, в магазине мы покупаем продукты и пакуем их в пакеты, а дома перекладываем в холодильник. А пакет? Он отправляется в мусорное ведро. На этом его польза для нас заканчивается. В среднем "жизнь" пакета в руках человека составляет три часа. И более 150 лет он будет разлагаться на свалке, выделяя вредные вещества", – говорит Александр Чистяков, председатель Национального экологического совета Украины.

Более того, Украина в лидерах мира по объемам мусора на одного человека. Американское агентство 24/7 Wall Street высчитало, что в год наша страна производит 474 млн тонн мусора.

В Украине введут штрафы за полиэтиленовые пакеты - экология (фото: fee.org)

"В структуре этого массива, по данным экологического проекта "Меньше мусора – лучшая жизнь", использованные пластиковые упаковки составляют 10%, отходы полиэтилена – 14,5% и применяемые ПЭТ-бутылки – 20%. То есть почти половина мусора в стране – это использованные изделия из пластика", – замечает Олег Титамир, президент Украинской организации защиты потребителей услуг.