В Германии запретят пластиковые пакеты

Иллюстративное фото (pixabay.com.jpg)

За нарушения торговцам будет грозить штраф до 100 тысяч евро

Министерство охраны окружающей среды Германии разработало законопроект, запрещающий биоразлагаемые пакеты уже с 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свеньи Шульце, подобные пакеты перегнивают отнюдь не точно так же, как настоящие биоотходы.

"За нарушения торговцам будет грозить штраф до 100 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Отметим, что исключение будет сделано для прочных многоразовых сумок и тонких отрывных пакетиков для овощей и фруктов, поскольку их запрет, по мнению авторов законопроекта, может привести лишь к большему расточительству.

Напомним, с 1 сентября 2019 импортеры фруктов в странах ЕС отказываются от закупок яблока и груши из Украины и других стран, не входящих в Европейский союз. Сообщается, что изменения связаны из-за вступления в силу директивы ЕС 2019/523 от 21 марта 2019 года. Отметим, что директива предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и других видов продукции.

Как сообщало РБК-Украина, что в случае жесткого Brexit Великобритания может столкнуться с нехваткой продовольственных товаров.