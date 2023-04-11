Спартак Субота відповів на звинувачення у гучному розслідуванні: "також є що сказати"

Блогер зазначив, що "прекрасно знає про історію, яка потрапила в медійний простір", і йому "також є що сказати". Так, Спартак заперечує подані звинувачення у матеріалі, вважає їх наклепом та заявляє про наміри захищатися у судовому порядку.

Про співпрацю когнітивного моделювання з партією ОПЗЖ та підтасовуванням рейтингів

Субота визнає, що працював в Інституті когнітивного моделювання, яке "впіймали" на зв'язку з проросійською партією ОПЗЖ. Він уточнив, обіймав у ньому посаду наукового керівника та додав, що його "можна справедливо називати політичним психологом".

Водночас блогер наголошує, що не може відповідати за роботу всієї структури Інституту.

"А тепер питання, мене звинувачують у підробці рейтингів, в яких більше розуміються політичні аналітики. Щодо політичного психолога, він займається психологічним аспектом роботи мас в політичній площині", - розповів Спартак Субота.

У цьому контексті він зауважив, що розцінює звинувачення як наклеп, і готовий позиватися до суду.

"Якщо людина думає, що підміна понять та наклеп можна так легко розповсюджувати, то я пропоную підготувати реальні аргументи та захистити їх у судовому процесі", - пише блогер.

Спартак Субота (фото: instagram.com/spartaksubbota)

Про освіту

Спартак Субота стверджує, що надавав своїм клієнтам підтвердження освіти за потреби. Щоб не було жодних маніпуляцій, він пропонує просто звернутися із запитом до відповідних структур.

Про членство в Українській асоціації когнітивно-поведінкових терапевтів

Психолог наголошує, що справді був членом цієї асоціації протягом року, але "вирішив не продовжувати членство". При цьому блогер додав, що залишається членом "багатьох Європейських та Американських асоціацій".

Про співробітництво зі слідчими органами

Спартак Субота розповів, що проводив лекції та давав консультації, що можуть підтвердити "достатньо людей".

Про неетичну поведінку

Тут медійник знову вказав на свою готовність захищатись у судовому порядку.

"Щодо звинувачень у моїй неетичній поведінці я раджу підготувати більш аргументовані звинувачення, які будуть визнані судом. Інакше це просто наклеп", - пише він.

Про доходи та фінансові зловживання

Спартак Субота вважає, що його доходи у журналістському розслідуванні "можна було не так ретельно описувати", а поцікавитися деталями у свого бухгалтера.

"Звинувачення у використанні мною бюджетних коштів взагалі фантастика, яка так само піде у заяву про наклеп", - відзначає блогер.

Спартак Субота (фото: instagram.com/spartaksubbota)

Додамо, що перед цим Спартак Субота у своєму Instagram зазначив, що це "не перший хейт", з яким зіткнувся, при цьому він "не дозволить ображати свою аудиторію, обзивати її та робити висновки щодо людей, які мене слухають".

У чому звинувачують блогера

У п'ятисерійному документальному фільмі "Сатердей. Людина, яка грає спектакль", яку випустило онлайн-медіа "Свідомі", розкриваються різні сумнівні факти з біографії Спартака Суботи. Психотерапевт Ілля Полуденний зазначив, що "7 місяців розслідував інфо аферу, яку роками будував" блогер, а "необачність десятків ЗМІ допомогла" йому створити бутафорський образ та успішно його монетизувати.

При цьому в матеріалі вказується, що Спартак Субота неправдиво видає себе за лікаря-психіатра та медичного психолога, не є акредитованим фахівцем, подає неправильну інформацію про свої наукові регалії, порушував етику у поводженні з клієнтами, є аферистом та самозванцем.

Відео: журналістське розслідування про Спартака Суботу