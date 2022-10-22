Спалювати не можна: що робити з опалим листям восени

Спалювання опалого листя восени вважається найпростішим способом навести порядок на подвір'ї. Однак, цього робити не можна. Таке порушення карається величезними штрафами Також спалене листя несе загрозу не лише вашому здоров`ю, а нерідко і життю.

Що робити з опалим листям - читайте нижче .

Перетворити на компост

Перегнилі листя, змішані з грунтом, вважаються найкращим природним добривом, як для садових, так і для кімнатних рослин.

Для цього необхідно подрібнити опале листя і помістити його у компостер. Дно ящика рекомендується встелити товстими гілками, на які укладається шар торфу або садової землі. Наступним шаром використовують подрібнене листя і його знову засипають шаром грунту.

Листовий перегній - це чудовий засіб поліпшення грунту, хороша мульча і підкислювач для вирощування рослин-ацидофілів.

Розкидайте вологі листки на ділянках ґрунту

Вони будуть природною мульчею, яка зупинить ріст бур'янів, вивітрювання ґрунту і вимивання з нього мінеральних речовин. Навесні перепріле листя потрібно буде зібрати граблями або перекопати з грунтом.

Забезпечити зимівлю квітам

Сухе листя можна використовувати як утеплюючий та теплоізоляційний матеріал для укриття троянд на зиму. Можна вкривати гортензії та інші теплолюбні рослини, які бояться морозів, а також рослини у горщиках.

Важливо, що використовувати рекомендується тільки абсолютно сухе листя здорових рослин. В іншому випадку можуть завестися шкідники і початися хвороби.

Ефективно позбудьтеся листя

Зокрема, з настанням сухої погоди пройдіться по листю газонокосаркою. Подрібнене листя залишиться на траві й згодом розчиниться в грунті галявини, й поліпшить його склад.

Використайте для декору

Потрібно зібрати найбільш оригінальні і красиві листки та зробіть з них осінні декоративні композиції. Це чудовий спосіб корисно првоести час з дітьми.

Влаштуйте будиночок для їжаків

Можна залишити трохи листя біля стін будівель і уздовж паркану в саду. Їжаки люблять зимувати в листі і зроблять з них будиночки. Це чудово допоможе їм перенести зиму, а вони позбавлять сад від шкідливих комах.