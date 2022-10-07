Українцям загрожують 100-тисячні штрафи: за що можуть покарати

В Україні заборонено спалювати суху траву, сміття, листя та іншу рослинність. Порушення карається величезними штрафами й в деяких випадках вони можуть перевищити 100 тисяч гривень.

Чому не можна спалювати листя та траву, а також які за це передбачені штрафи – читайте у матеріалі Styler нижче.

Чому не можна палити траву та листя

Перша причина цієї заборони – ризик пожежі. В Україні щорічно знищення сухої трави та листя призводить до займання житлових приміщень, лісу та садів.

Друга причина – екологічна. Як пояснюють фахівці, у процесі горіння листя, особливо вологого, виділяються: чадний газ, бензопірен, оксиди азоту, діоксини, пил, сажа та інші шкідливі речовини, які шкідливі для здоров'я людей та тварин.

Разом із листям у багаття потрапляє сміття, яке може виділяти отруйні гази. І це викликає алергічні реакції, впливає на імунну систему. Особливо небезпечний такий дим для людей із захворюваннями легень (астма, бронхіти, алергії), а також із захворюваннями серцево-судинної системи.

Чадний газ дратує слизові, викликає головний біль, сильну втому, подразнення очей.

Бензопірен - це канцероген, який має дуже шкідливий вплив на організм людини та на навколишнє середовище.

Діоксид азоту викликає подразнення слизових, дихальних шляхів. Вдихання такого диму може спричинити отруєння.

Діоксини також дуже шкідливі та токсичні. Вони можуть викликати проблеми в галузі репродуктивного здоров'я та розвитку, ураження імунної системи, гормональні порушення та навіть ракові захворювання.

Опале восени листя має важливе біологічне значення для екосистеми. Листя, хвоя - утворює рослинний покрив у кореневої системи дерев і є природним захистом від зимових морозів. Опале листя з часом перегниває і стає корисним добривом для ґрунту та рослин.

Які штрафи за спалювання листя

Спалювання трави, листя, сміття та іншої рослинності заборонено законом та карається штрафом у розмірі від 3060 до 6120 гривень.

Штраф для посадових осіб – від 15000 до 21000 гривень.

Однак і ці штрафи можуть суттєво збільшитись, якщо спалювання листя призвело до займання лісу, поширення вогню на великій території (поле, луг, пасовища) та пожежі на території природно-заповідного фонду.

Варто зазначити, що у Львові суд зобов'язав мешканця села Мацошин виплатити компенсацію у розмірі 134 тисяч гривень за спалювання сухої трави. 60-річний чоловік навесні спалював сухе листя та траву біля житлових та господарських будівель. На місце події хтось з очевидців викликав пожежників. Вогонь погасили, але вигоріло 400 метрів квадратних площі.

Палію виписали штраф одразу на місці – 1700 гривень. А потім ДСНС подала до суду на відшкодування збитків. Суму збитків та витрати пожежників на виїзд порахували за спеціальною формулою. Суд ухвалив рішення стягнути з чоловіка 134 тисячі гривень збитків. Також йому доведеться заплатити ще 2,4 тисячі – за судовий збір.

Крім усього іншого, є ще й кримінальна відповідальність - у разі, якщо через підпал листя було забруднено довкілля, завдано шкоди людям. За таке правопорушення штраф становитиме від 30 до 60 тисяч гривень або обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Штрафом у розмірі від 90 до 150 тисяч гривень або обмеження волі на строк від 2 до 5 років карається знищення чи пошкодження лісових масивів, зелених посадок навколо населених пунктів, вздовж залізниці, а також суха трава, рослинність чи її залишки на землях сільськогосподарських призначень.

Якщо ж наслідки були ще серйознішими чи через пожежу загинули люди - можна отримати тюремний термін від 2 до 5 років.