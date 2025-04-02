Спалахи на Сонці спричинили потужну магнітну бурю: коли та як поберегти здоров'я

Вчені зафіксували потужні спалахи на Сонці, які можуть спричинити сильну магнітну бурю на Землі. Очікується, що геомагнітний шторм досягне планети найближчими днями.

Чого чекати, як це вплине на здоров'я та які заходи слід вжити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що сталося на Сонці? Астрономи зафіксували серію потужних сонячних спалахів класу X, які можуть спричинити серйозні геомагнітні збурення на Землі. Викиди корональної маси (CME) спрямовані у бік нашої планети, що підвищує ризик потужної магнітної бурі. Коли очікується магнітна буря? За прогнозами Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), геомагнітна буря може досягти Землі у найближчі 24-48 годин. Очікується, що її пік припаде на 4-5 квітня, а інтенсивність коливатиметься в діапазоні G2-G3 (К-індекс 5-6). Зверніть увагу, що магнітні бурі можуть впливати на роботу електроніки, систем зв'язку та навігації, а також на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливий до змін геомагнітної активності. Як магнітні бурі впливають на людину? Магнітні бурі можуть впливати на: Серцево-судинну систему (підвищення тиску, головний біль)

Психоемоційний стан (дратівливість, безсоння, тривожність)

Концентрацію та продуктивність (відчуття втоми, зниження уваги) Як захиститися під час магнітної бурі? Уникати фізичних та емоційних перевантажень

Контролювати рівень артеріального тиску

Пити більше води та дотримуватися правильного харчування

Відмовитися від кофеїну та алкоголю

Гуляти на свіжому повітрі та провітрювати приміщення

Повноцінно висипатися та відпочивати

Мінімізувати використання гаджетів перед сном