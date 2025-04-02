Вспышки на Солнце вызвали мощную магнитную бурю: когда и как поберечь здоровье
Ученые зафиксировали мощные вспышки на Солнце, которые могут вызвать сильную магнитную бурю на Земле. Ожидается, что геомагнитный шторм достигнет планеты в ближайшие дни.
Чего ждать, как это повлияет на здоровье и какие меры следует принять, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что произошло на Солнце?
Астрономы зафиксировали серию мощных солнечных вспышек класса X, которые могут вызвать серьезные геомагнитные возмущения на Земле. Выбросы корональной массы (CME) направлены в сторону нашей планеты, что повышает риск мощной магнитной бури.
Когда ожидается магнитная буря?
По прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), геомагнитная буря может достичь Земли в ближайшие 24-48 часов.
Ожидается, что ее пик придется на 4-5 апреля, а интенсивность будет колебаться в диапазоне G2-G3 (К-индекс 5-6).
Обратите внимание, что магнитные бури могут влиять на работу электроники, систем связи и навигации, а также на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям геомагнитной активности.
Как магнитные бури влияют на человека?
Магнитные бури могут влиять на:
- Сердечно-сосудистую систему (повышение давления, головная боль)
- Психоэмоциональное состояние (раздражительность, бессонница, тревожность)
- Концентрацию и производительность (ощущение усталости, снижение внимания)
Как защититься во время магнитной бури?
- Избегать физических и эмоциональных перегрузок
- Контролировать уровень артериального давления
- Пить больше воды и придерживаться правильного питания
- Отказаться от кофеина и алкоголя
- Гулять на свежем воздухе и проветривать помещение
- Полноценно высыпаться и отдыхать
- Минимизировать использование гаджетов перед сном
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При написании материала были использованы источники: NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований), Journal of Space Weather and Space Climate, European Space Agency (ESA), SpaceWeatherLive
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