Спал на траве, пока родные плакали: жуткие детали ДТП в Киеве с пьяным пешеходом и велосипедистом
В Киеве в жутком ДТП погиб 27-летний врач, который ехал на велосипеде. Когда он проезжал мимо пешехода, тот резко шатнулся, в результате велосипедиста отбросило на фуру, а потом - головой на бордюр. В сети появилось фото, где пьяный в стельку пешеход спит на траве, пока родные оплакивают сына.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Погибший велосипедист работал травматологом в Киевской городской клинической больнице №7. По иронии судьбы, отсутствие на нем защитного шлема сыграло свою роль.
Пешехода же, толкнувшего велосипедиста под грузовик, задержали. Сразу после аварии он продолжил идти, но один из очевидцев трагедии догнал и схватил его.
В крови мужчины выявили 1,41 промилле алкоголя.
Что грозит пешеходу
В полиции сообщили, что по факту аварии начато уголовное производство по ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил). Пешеходу 47 лет, теперь ему грозит лишение свободы до 5 лет.
Кроме того, ему могут предъявить обвинение по статье 135 (Оставление в опасности). Тут уже предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы.
На фото ниже - отец, что склонился над погибшим сыном и тот самый пешеход, который мирно спит на траве, пока остальные разбираются.
Фото: ДТП в Киеве с пьяным пешеходом и велосипедистом
Напомним, что трагедия случилась на Окружной дороге близ улицы Семьи Сосниных 15 июня. Пьяного мужчину резко занесло в сторону, из-за чего проезжавшему мимо велосипедисту пришлось свернуть - он ударился о проезжавшую фуру, зацепился рюкзаком и ударился головой о бордюр.