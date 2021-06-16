Спал на траве, пока родные плакали: жуткие детали ДТП в Киеве с пьяным пешеходом и велосипедистом

В Киеве в жутком ДТП погиб 27-летний врач, который ехал на велосипеде. Когда он проезжал мимо пешехода, тот резко шатнулся, в результате велосипедиста отбросило на фуру, а потом - головой на бордюр. В сети появилось фото, где пьяный в стельку пешеход спит на траве, пока родные оплакивают сына.

Погибший велосипедист работал травматологом в Киевской городской клинической больнице №7. По иронии судьбы, отсутствие на нем защитного шлема сыграло свою роль.

Пешехода же, толкнувшего велосипедиста под грузовик, задержали. Сразу после аварии он продолжил идти, но один из очевидцев трагедии догнал и схватил его.

В крови мужчины выявили 1,41 промилле алкоголя.

Что грозит пешеходу

В полиции сообщили, что по факту аварии начато уголовное производство по ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил). Пешеходу 47 лет, теперь ему грозит лишение свободы до 5 лет.

Кроме того, ему могут предъявить обвинение по статье 135 (Оставление в опасности). Тут уже предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы.

На фото ниже - отец, что склонился над погибшим сыном и тот самый пешеход, который мирно спит на траве, пока остальные разбираются.

Фото: ДТП в Киеве с пьяным пешеходом и велосипедистом