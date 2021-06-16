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Спав на траві, поки рідні плакали: моторошні деталі ДТП в Києві з п'яним пішоходом і велосипедистом

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Київ, Середа 16 червня 2021 15:15
Спав на траві, поки рідні плакали: моторошні деталі ДТП в Києві з п'яним пішоходом і велосипедистом Колаж РБК-Україна: ДТП у Києві із загиблим велосипедистом
Автор: Світлана Мащенко

У Києві в страшній ДТП загинув 27-річний лікар, який їхав на велосипеді. Коли він проїжджав повз пішохода, той різко хитнувся, в результаті велосипедиста відкинуло на фуру, а потім - головою на бордюр. У мережі з'явилося фото, де п'яний як чіп пішохід спить на траві, поки рідні оплакують сина.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Загиблий велосипедист працював травматологом у Київській міській клінічній лікарні №7. За іронією долі, відсутність на ньому захисного шолома зіграла свою роль.

Пішохода ж, що штовхнув велосипедиста під вантажівку, затримали. Відразу після аварії він продовжив йти, але один з очевидців трагедії наздогнав і схопив його.

У крові чоловіка виявили 1,41 проміле алкоголю.

Що загрожує пішоходу

У поліції повідомили, що за фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення діючих на транспорті правил). Пішоходу 47 років, тепер йому загрожує позбавлення волі до 5 років.

Крім того, йому можуть пред'явити звинувачення за статтею 135 (залишення в небезпеці). Тут вже передбачено від 3 до 8 років позбавлення волі.

На фото нижче - батько, що схилився над загиблим сином і той самий пішохід, який мирно спить на траві, поки інші розбираються.

Спав на траві, поки рідні плакали: моторошні деталі ДТП в Києві з п'яним пішоходом і велосипедистомСпав на траві, поки рідні плакали: моторошні деталі ДТП в Києві з п'яним пішоходом і велосипедистом

Фото: ДТП в Києві з п'яним пішоходом і велосипедистом

Нагадаємо, що трагедія трапилася на Окружній дорозі поблизу вулиці Сім'ї Сосніних 15 червня. П'яного чоловіка різко занесло в сторону, через що велосипедисту довелося звернути - він вдарився об фуру, зачепився рюкзаком і вдарився головою об бордюр.

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