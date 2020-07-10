К сожалению: Песков сделал важное заявление о "беседе" Порошенко с Путиным

В Кремле заявили, что Петр Порошенко Владимира Путина не поздравлял с Днем России летом 2014-го. Тогда росСМИ тиражировали эту новость, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Теперь же Песков говорит, что ничего такого не было.

Так, журналисты попросили Дмитрия Пескова подтвердить или опровергнуть эту информацию во время брифинга 10 июля, пишет Интерфакс-Украина.

Пресс-секретарь Путина говорит, что никаких поздравлений 12 июня 2014 года не было.

"Не могу вам подтвердить этот факт. Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению", - сказал Песков.

Кроме того Песков еще раз заявил, что ничего не знает про якобы дружественное общение Путина и Порошенко 30 апреля 2015-го, опубликованное 9 апреля нардепом Андреем Деркачем.



Напомним, что Ирина Верещук, депутат от "Слуги народа", 6 июля в эфире политического ток-шоу обвинила Порошенко в том, что он в разгар войны на Донбассе якобы поздравил Путина с Днем России. Позже Верещук упрекнули, что она повторила слова пропаганды росСМИ.

Ранее мы писали, что партия Медведчука поздравила РФ с днем России. Они попросили диалога и компромисса.