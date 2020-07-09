О чем вы говорите? В Кремле отреагировали на слив "беседы" Порошенко и Путина

У Путина рассказали о переговорах с Порошенко (коллаж РБК-Украина)

У Путина прокомментировали переговоры с Порошенко и очередные "пленки Деркача"

На обнародование очередной порции "пленок Деркача" с якобы записью разговора пятого президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина отреагировали в Кремле.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, все беседы глав государств проходили в закрытом режиме, и поэтому он не знает, каким образом можно было сделать запись. Об этом передает rbc.ru со ссылкой на "РИА Новости".

"Я не знаю, что это за публикация, о которой вы говорите... Не знаю, вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись. Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией", - заявил спикер Путина.

Как указано на сайте Кремля, 30 апреля 2015 года Путин общался по телефону с Порошенко, канцлером Германии Ангелой Меркель и тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом. Переговоры проходили в "нормандском формате".

На записях, которые сегодня обнародовал нардеп Андрей Деркач на пресс-конференции и которую вел телеканал ZIK, звучат голоса, похожие на Порошенко и Путина. Во время непринужденной беседы звучат шутки и поздравления с праздником 1 мая. По словам Деркача, телефонный разговор был 30 апреля 2015-го, через 2 месяца после боев за Дебальцево и подписания в феврале вторых Минских соглашений.

Напомним, что в мае были обнародованы так называемые "пленки Деркача", на которых предположительно слышно телефонный разговор между Петром Порошенко и Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента Зеленского хотят наказывать за публикацию прослушки чиновников.