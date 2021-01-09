ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Создатель "Ералаша" Борис Грачевский впал в кому: что известно

Москва, Суббота 09 января 2021 16:38
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский впал в кому: что известно
Врачи обнаружили у Бориса Грачевского тяжелое поражение легких (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Создатель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский находится в состоянии медикаментозной комы. Сейчас кинорежиссер и сценарист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи говорят, что состояние Грачевского крайне тяжелое.

Медики сообщают, что к аппарату ИВЛ кинорежиссер был подключен еще 7 января. Сейчас же его экстренно перевели в реанимацию. Подробности о его состоянии публикует Telegram-канал Mash.

Ранее Грачевского госпитализировали в Москве с COVID-19, у него обнаружили тяжелое поражение легких, а к вирусной пневмонии присоединилась бактериальная инфекция. Несмотря на тяжелое состояние, сегодня тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Создатель &quot;Ералаша&quot; Борис Грачевский впал в кому: что известно

Борис Грачевский (фото: t.me/breakingmash)

Режиссер рассказал, что заразился коронавирусом еще 21 декабря. Тогда он заявил, что находится дома, чувствует себя хорошо. Однако 31 декабря стало известно, что сценариста перевели в реанимацию столичной больницы №52.

Грачевский — художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Выступал автором проекта "Социальная реклама". В 2018 году в передаче "Судьба человека" Грачевский рассказал, что борется с раком кожи. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.

Напомним, что 9 января с коронавирусом также была госпитализирована украинская актриса Лия Ахеджакова.

Также мы сообщали, что российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих находится в больнице в тяжелейшем состоянии. У известной артистки коронавирус и поражено 80% легких.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Персоны госпитализациярежиссерКоронавирус

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь